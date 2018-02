Kojonkoski lopettaa huippu-urheiluyksikön johdossa – Korvaajilla hoppu hakupäätöksen kanssa: "Nopealla aikataululla tämä tulee, mutta on tässä vuorokausi aikaa"

STT Helsinki

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö saa uuden johtajan. Tehtävää tammikuun alusta 2013 hoitanut Mika Kojonkoski ilmoitti keskiviikkona, ettei hae jatkokautta. Kojonkosken pesti päättyy 30. kesäkuuta.

–Juuri nyt takanani on viisi intensiivistä vuotta huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävässä, jossa suomalaisen huippu-urheilun kehittäminen on ollut ajatuksissani jokaisena päivänä. Nyt on hyvä hetki vetää henkeä ja miettiä, mihin haluan energiaani seuraavaksi suunnata, Kojonkoski sanoi tiedotteessa.

Kojonkoski, 54, on entinen mäkihyppääjä. Hän on toiminut Suomen, Itävallan ja Norjan mäkihyppymaajoukkueiden valmentajana. Ennen huippu-urheiluyksikön johtajan töitä hän oli mukana huippu-urheilun muutostyöryhmässä.

–Minulla ei tällä hetkellä ole lukkoon lyötyjä tulevaisuuden suunnitelmia, Kojonkoski kertoi jatkonäkymistään.

Olympiakomitea päätti viime vuoden lopulla, että huippu-urheiluyksikön johtajan työ laitetaan uudelleen hakuun. Näin ollen myös Kojonkosken olisi pitänyt hakea omaan pestiinsä uudelleen. Myös muiden huippu-urheiluyksikön avainhenkilöiden paikkoja on laitettu tai laitetaan hakuun myöhemmin.

Aikataulu on harkitsijoille kireä

Hakuaika yksikön johtajan paikkaan päättyy torstaina puoliltaöin. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi STT:lle, että uuden johtajan valinnan on tarkoitus olla selvillä maaliskuun viimeisellä viikolla.

Salosen mukaan Olympiakomitea ei tiedota, ketkä johtajan paikkaa tavoittelevat. STT tavoitti keskiviikkona yksikön varajohtajan Leena Paavolaisen, joka kertoi harkitsevansa pestiin hakemista.

–Nopealla aikataululla tämä tulee, mutta on tässä vuorokausi aikaa, Pyeongchangin olympialaisista vasta palannut Paavolainen kertoi.

Turun Sanomat puolestaan kirjoitti, että toinen harkitsija on olympiakomiteassa huippuvaiheen ohjelmajohtajana toimiva Mika Lehtimäki.

–Vielä en ole hakenut, sillä olin päättänyt, että en tule tehtävään hakemaan, jos Mika on siihen tarjolla. Nyt harkitsen asiaa, Lehtimäki kertoi lehdelle.