Kohti Jukolaa harjoitteleva Teemu Kallio innostui tasotestistä: "Ihmisen pitää ylittää kynnyksiä, jotka tuntuvat mahdottomilta"

Jaana Kerola Aamulehti

Kyötikkälän kentällä Kangasalla jännitys väreili torstai-iltana ilmassa, kun Aamulehden Jukolaa varten harjoittelevan lukijajoukkueen jäsenet eivät ampaisseetkaan kartta kädessä metsään, vaan heidät pantiin juoksemaan radalla. Moni nosteli heti paitaansa, jotta saisi sykemittaukseen tarvittavan vyön ympärilleen.

Osalle nyt tehty tasotesti oli tuttu, mutta usea osallistui sellaiseen ensimmäistä kertaa. Testin tulos kertoo jokaiselle omat sykerajat harjoittelua varten.

Helena Saarnisto, 49, Tampereelta kuvaa tunnelmaa positiiviseksi jännityksestä huolimatta.

–Tämä on sellaista innostuksen hirvitystä, hän tiivistää.

Jokaisten testattavan piti juosta kuusi kertaa 800 metriä. Ensimmäiset 800 metriä sai edetä rauhallisesti tasaista vauhtia joko kävellen tai kevyesti hölkäten.

–Jokaiselta otetaan joka kerralta kierrosaika, syke ja sormenpääverinäyte, josta saadaan maitohappojen määrä, kertoo Kimmo Lajunen Valmennus- ja testauskeskus Kaupista.

Lajunen ja hänen kollegansa Jaakko Forssell tuovat näin osansa hyväntekeväisyysprojektiin, jolla kerätään rahaa Tampereelle rakennettavaa uutta lastensairaalaa varten.

Syke ja juoksuajat tallennetaan sykemittarille.

Kerta kerralta testattavat kiristävät vauhtiaan, ja viimeinen eli kuudes kierros juostaan niin vauhdikkaasti kuin rahkeita riittää.

–Silloin pannaan kaikki peliin, mutta mielellään kuitenkin tasaisesti koko matkan, Lajunen sanoo.

Mika Kanerva

Kerättyjen tietojen perusteella määritetään sykerajat ja kynnysvauhdit harjoitteluun.

–Hyödyt siitä niin, että tiedät, mitä sykemittarin pitää näyttää sinulle, kun teet peruskestävyysharjoitusta. Samoin, mitä sen pitää näyttää, kun teet kovempi tehoista harjoitusta. Se ohjaa harjoittelemaan paremmin, Lajunen kertoo.

Testituloksista voi myös päätellä, pitäisikö painottaa peruskestävyyttä kasvattavaa harjoittelua vai harjoitella enemmänkin kovalla tahdilla.

–Testi auttaa monessa suhteessa harjoittelemaan entistä järkevämmin ja tehokkaammin, Lajunen tiivistää.

Lukijajoukkue tekee uuden testin viimeistään keväällä, jolloin jokainen näkee, millaista tulosta oma harjoittelu on tuottanut.

Lajunen kertoo, että testien välillä pitäisi olla 2–3 kuukautta väliä kehityksen näkemiseksi.

Lajunen pitää testiä hyvänä kaikille, jotka harrastavat liikuntaa.

Mika Kanerva

Kohti Jukolaa harjoittelevat saavat harjoitteluunsa tukea tarpeensa mukaan sekä Kooveen suunnistajilta ja valmentajilta että Varalan opiskelijoilta.

–Sparraamme porukkaa, jotta treenaaminen ei unohtuisi, kertoo Kooveen manageri Raimo Arvola.

Hän muistuttaa, että testituloksia ei vertailla osallistujien kesken, vaan tasotesti auttaa kunkin omaa harjoittelua.

–Maksimialuetta, jota tuossa lopussa kokeilitte, ei tarvita suunnistuksessa oikeastaan ollenkaan, vaan se on ikään kuin katto, Arvola valisti testattuja.

Silti katolla on merkitystä.

–Välikattoa ei pysty kohottamaan paremmaksi, jos katto ei ole riittävän korkealla.

Arvola antoi vinkin kuntopohjan rakentamiseen.

–Nyt kun syksyä on vielä jäljellä, mahtava keino on lähteä vaeltamaan 2–3 tunniksi, ja pitää sen verran reipasta tahtia, että viimeisen puolen tunnin aikana syke on alemman kynnyksen yläpuolella, niin ai että tekee hyvää.

Mika Kanerva

Kestävyysjuoksua harrastava Riikka Lankinen, 42, Tampereelta testattiin edelliskerran pari vuotta sitten kuukautta ennen maratonia Wienissä.

–Testi antaa turvallisen alueen, jolla juosta, että jaksaa loppuun saakka. Voit myös ottaa riskin ja mennä yli alueen ja katsoa, miten käy, Lankinen sanoo.

Hän kertoo juosseensa tavallista vähemmän, joten testin tulos kiinnosti siksi.

–Mielenkiintoista nähdä, missä mennään. Tuloksen tultua voi aloittaa vähän niin kuin alusta.

Testin jälkeen Lankinen kertoi, että edellisviikon sairastelu tuntui matkalla.

–Suosittelen testiä heille, joita kiinnostaa harjoitella edes hieman tavoitteellisemmin.

Ensikertalainen Teemu Kallio, 37, liittyi myös testin jälkeen puuskuttaen suosittelijoihin.

–Ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ihmisen pitää ylittää kynnyksiä, jotka tuntuvat mahdottomilta.

Myös suunnistusharjoitukset ovat kirkastaneet asioita.

–Ei saa olla niin hätäinen kuin olen ollut.