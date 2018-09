Kimi Räikkösen paluussa Sauberille on lopulta vain yksi suuri yllätys – Ja sen takia hänen Ferrari-uransa ei välttämättä pääty tämän kauden jälkeen

Mikko Gynther Aamulehti

Kimi Räikkönen on sitkeä sissi. Se ei tosin tule Räikkösestä ensimmäisenä mieleen, sillä Kari Hotakaisen kirjoittaman teoksen Tuntematon Kimi Räikkönen perusteella on yksi paikka, jossa Räikkönen ei todellakaan viihdy: armeija.

Räikkösen F1-ura on julistettu loppuneeksi jo monta kertaa ja monta vuotta. Silti: kun kauden 2020 viimeinen osakilpailu starttaa, lähtöruudukossa autonsa ratin takana makaa myös Kimi Räikkönen valmiina painamaan kaasun pohjaan. Hän on silloin 41 vuoden ja noin yhden kuukauden ikäinen ja kilpailujen määrällä mitattuna kaikkien aikojen kokenein F1-kuljettaja.

Se on hämmästyttävää, sillä kyse on ihmisestä, joka ennätti kyllästyä formula ykkösiin ensimmäisen kerran jo vuosina 2002–2006 McLarenin diktaattorimaisen tallipomon Ron Dennisin alaisuudessa.

Lopulta on käynyt niin, että mikään formula ykkösissä vaikuttava tekijä ei ole ollut Räikkösen sisällä palavaa roihua suurempi. On kaksi paikkaa, joissa Räikkönen todella viihtyy: oma koti ja F1-auto. Niissä saa olla oma itsensä.

Fakta Kimi Räikkösen F1-uran tilastot Kilpailut: 287 (kaikkien aikojen tilastossa 5.) Voitot: 20 (15.) Palkintopallisijat: 100 (5.) Paalupaikat: 18 (15.) Kilpailujen nopeimmat kierrokset: 46 (2.) Maailmanmestaruudet: 1 (vuonna 2007 Ferrarilla) Tallit: Sauber 2001, McLaren 2002–2006, Ferrari 2007–2009, Lotus 2012–2013, Ferrari 2014–2018.

Räikkönen sanoi jo ensimmäisen Ferrari-pestinsä aikana 2007–2009, että italialaistalli jää hänen uransa viimeiseksi. Saman Räikkönen toisti sen jälkeen, kun hän palasi Ferrarille 2014.

Se, että Räikkönen jatkaa uraansa Sauberilla tallissa, jossa F1-ura alkoi 2001, on yllätys, mutta ei jättimäinen. Sauber palkkasi aikoinaan kuljettajan, jota monet pitivät suorastaan turvallisuusriskinä vähäisen pikkuformulakokemuksen takia. Nyt tarina saa päätöksen, joka on urheiluromantiikkaa pullollaan.

Räikkönen saa Sauberilla varmasti niin vapaat kädet kuin F1-kuljettaja nykypäivänä voi vain saada. Ilmapiiri on rento, paineita ei ole. Jos tallikaverina jatkaa ruotsalainen Marcus Ericsson, tallin sisäinen vastuskin on heppoinen. Baaristakaan ei ole pitkä matka työpaikalle. Siis Räikkösen Sveitsin-kodista, joka sijaitsee Baarin kaupungissa. Sieltä on vain noin kolmen vartin ajomatka Sauberin tehtaalle, joka sijaitsee Sveitsin Hinwilissä.

Täydellistä perhe-elämästä nauttivalle Räikköselle.

Tätä kautta on jäljellä vielä seitsemän osakilpailua. Niin monta realistista mahdollisuutta Räikkösellä on vielä voittaa F1-osakilpailu. Sauberilla Räikkönen voi jättää hyvästit voittotaisteluille.

Sauber on ollut mukana formula ykkösissä vuodesta 1993 lähtien. Tallin autolla on voitettu 25 vuoden aikana yksi osakilpailu. Sauber kuuluu formula ykkösten pikkutalleihin. Sen budjetti on alle kolmannes Ferrarin budjetista. Räikkösen tulo kiinnostaa varmasti yhteistyökumppaneita, mutta ei talli missään nimessä nouse suurten joukkoon.

Tällä hetkellä Sauber on tallipisteissä yhdeksäntenä eli toiseksi viimeisenä. Tallin auto on kuitenkin suorituskyvyltään merkittävästi parempi kuin viime kaudella. Se on ollut niin hyvä, että Charles Leclerc on pystynyt osoittamaan lahjakkuutensa, joka nosti monacolaisen Räikkösen korvaajaksi Ferrarille.

Räikkönen nousee tämän kauden jälkeen palkintopallille vain, jos jostain osakilpailusta tulee todella sekasortoinen. Jos hän pystyy tulokaskautensa tuloksiin, hän saa olla todella tyytyväinen. Räikkönen ajoi Sauberilla kaksi kertaa neljänneksi ja MM-pisteissä kymmenenneksi kaudella 2001.

Räikkösen ura huipputalleissa on tämän kauden jälkeen ohi. Jälkimmäinen Ferrari-pesti on ollut tuloksellisesti pettymys, sillä hän on hävinnyt tallikaverivertailussa Fernando Alonsolle ja Sebastian Vettelille neljä kertaa putkeen. Tästä vuodesta tulee viides.

Räikkönen ei ole voittanut osakilpailua sitten maaliskuun 2013, jolloin hän ajoi vielä Lotuksella.

Räikkösen arvo Ferrarille on kuitenkin ollut viime vuosina kenties jopa suurempi kuin kausilla 2007–2009. Kun Räikkönen palasi Ferrarille, legendaarinen italialaistalli kynti sen mittapuulla syvällä. Kaudella 2014 Ferrari jäi ilman osakilpailuvoittoa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1993. Alonson mitta täyttyi ja espanjalainen lähti tallista.

Räikkösestä sen sijaan kasvoi yhä enemmän joukkuepelaaja, joka pysyi tallin tukena kriisin keskellä. Hulivili-Räikkösestä tuli huolehtiva Räikkönen. Se tapahtui samaan aikaan, kun hän alkoi perustaa perhettä.

Tulosten perusteella on ollut vuosia, jolloin Räikkönen olisi voinut saada potkut ilman, että asiaa olisi sen kummemmin ihmetelty. Ferrari näki sen lisäarvon, jota muut eivät voineet havaita, mutta jonka Räikkönen kuitenkin toi. On ironista, että hän joutuu lähtemään nyt, kun hän on ajanut paremmin kuin vuosiin.

Vain Michael Schumacher on ajanut enemmän kilpailuja Ferrarilla kuin Räikkönen. Sitä voi pitää lähes maailmanmestaruuden arvoisena suorituksena. Räikkönen kuuluu ikuisesti lajin legendaarisimman, suurimman ja seuratuimman tallin kunniagalleriaan näkyvälle paikalle. Hän on yksi yhdeksästä, jotka ovat voittaneet Ferrarilla kuljettajien MM-tittelin.

Suuri yllätys Räikkösen Sauber-paluussa on sopimuksen pituus: kaksi vuotta. Se on pitkä. Saattaa olla, että Räikkösen viimeistä kilpailua Ferrarilla ei nähdä Abu Dhabissa 25. marraskuuta 2018. Ferrari ja Sauber tekevät läheistä yhteistyötä. Jos Leclerc osoittautuu Ferrarille suureksi pettymykseksi, apu on lähellä. Se löytyy Baarista.

Räikkösen uran kohdalla ei voi yllättyä enää mistään.