Kimi Räikkönen kommentoi ensimmäisen kerran lähtöään Ferrarilta ja paluuta Sauberille – Näin hän puhui sopimusneuvotteluista, intohimosta kilpailemiseen, tulevaisuudestaan ja Vettelin auttamisesta

Mikko Gynther Aamulehti

Kimi Räikkönen on kommentoinut ensimmäisen kerran lähtöään Ferrarilta ja paluuta Sauberille tämän kauden jälkeen. Tiistaina varmistui, että Räikkösen ura ei jatku Ferrarilla ja että hän palaa Sauberille, jossa hän aloitti F1-uransa kaudella 2001. Sopimus Sauberin kanssa on kahden vuoden mittainen.

Räikkönen osallistui torstaina lehdistötilaisuuteen Singaporessa, jossa F1-kausi jatkuu viikonloppuna. Lehdistötilaisuudessa Räikkönen kommentoi uransa jatkoa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun uutinen varmistui.

Kuljettajien lehdistötilaisuudessa olivat paikalla Räikkösen lisäksi Mercedeksen Lewis Hamilton, Toro Rosson Brendon Hartley ja Haasin Kevin Magnussen. Suurin osa kysymyksistä tuli luonnollisesti Räikköselle.

Räikkönen nauratti vastauksillaan toimittajia moneen kertaan.

Näin hän vastasi kysymyksiin.

Kertaatko, mitä on tapahtunut ja miksi vaihdat tallia?

–Kyllä te tiedätte, mitä on tapahtunut. Mitä muuta haluatte tietää? Olen sanonut usein, että jatko Ferrarilla ei ollut minuun käsissäni, Räikkönen sanoi.

Miksi siirryt Sauberille?

–Miksi ei?

Sauber ei ole Ferrarin tasolla?

–Autojen välillä on aina ollut eroja formuloissa. Katsotaan, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Kimi Räikkösen paluussa Sauberille on lopulta vain yksi suuri yllätys – Ja sen takia hänen Ferrari-uransa ei välttämättä pääty tämän kauden jälkeen

Lue lisää:

Tällainen on ollut Sauberin taru formula ykkösissä – Kimi Räikkönen palaa talliin, joka on hyvin erilainen kuin Räikkösen tulokaskaudella 2001

Lue lisää:

Räikköstä seurannut kirjailija Kari Hotakainen pitää Sauber-siirtoa hyvänä uutisena – "Kunto ja ajohalut ovat kovat"

Miksi halusit lähteä Sauberille?

–Koska halusin. Miksi siitä pitää tehdä niin monimutkaista? Kukaan ei tiedä, mitkä ovat autojen voimasuhteet ensi vuonna. Minulla on syyni ja se riittää minulle. En välitä, mitä muut ajattelevat.

Mutta sinulla on edelleen intohimoa kilpailemiseen?

–Ei ole itse asiassa. Kunhan pelailen täällä pelejä teidän kanssa vielä kaksi vuotta ilman, että olen onnellinen, Räikkönen vitsaili.

Missä vaiheessa tiesit, että et jatka Ferrarilla ja milloin neuvottelut Sauberin kanssa alkoivat?

–Monzassa (31.8.–2.9.) tiesin ja sen jälkeen alkoivat keskustelut. Tunnen sieltä edelleen väkeä.

Oletko aina ajatellut, että olisi hauska palata vielä Sauberille?

–En oikeastaan. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu ja tällä kertaa asiat menivät näin. En sanoisi, että tämä on ollut pitkäaikainen suunnitelma.

Olet sanonut, että tavoittelet vain voittoja. Pitääkö Sauberilla asettaa nyt uusi tavoite?

–En tiedä. Tavoite on aina voittaa. On se sitten realistista tai ei, niin aina pitää tavoitella parasta mahdollista sijoitusta.

Oletko ajatellut, että lopetat urasi Sauberilla?

–Siihen on iso mahdollisuus, Räikkönen naurahti.

–En ole kuitenkaan kiinnostunut numeroista tai ennätyksistä.

On ollut puhetta, että olisit kiinnostunut johtotehtävistä Sauberilla ajouran jälkeen. Oletko ajatellut sitä?

–Sellaisesta ei ole ollut minkäänlaista puhetta. Tein ajosopimuksen ja toivottavasti myös olen siellä kuljettajana. Kuka tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.

Autatko Vetteliä (tallikaveri Sebastian Vetteli) mestaruustaistelussa?

–Voin ajaa vain yhtä autoa. Aina on paljon puhetta ja on asioita, joista voi olla apua. On kuitenkin helppo puhua, mutta kilpailuissa asioita on vaikea saada kohdilleen. Tiedämme tallin sisäiset säännöt, jotka ovat selkeät.

Mitä F1 vielä antaa sinulle, että halusit jatkaa uraasi?

–Kilpaileminen. Siinä melkeinpä kaikki. Olen aina sanonut, että lopetan, kun siltä tuntuu. Kilpailemisesta nautin eniten ja siksi olemme täällä. Tähän liittyy paljon muutakin, mutta harvoin saa vain niitä asioita, joita haluaa.