Kimi Räikkönen julkaisi haikukokoelman, jota ei myydä missään – taustalla Ferraria sponsoroiva tupakkayhtiö

F1-kuski Kimi Räikkösestä on tänä vuonna ilmestynyt elämäkertatyylinen kirja Tuntematon Kimi Räikkönen, joka syntyi kirjailija Kari Hotakaisen kynästä.

Ensi viikonloppuna kisattavan Japanin Suzukan GP:n alla on saatu ihmetellä kuitenkin täysin toisenlaista teosta - Kimi Räikkösen itsensä kirjoittamaa runokirjaa. Kimi’s Book of Haiku sisältää japanilaisia runoja eli haikuja sekä japaniksi että englanniksi.

Sosiaalisen median perusteella Räikkösen kirjoittamat runot käsittelevät perinteisten haikujen tapaan luontoa mutta myös Suomea ja formula ykkösiä.

Seuraava, toimittaja Will Buxtonin valokuvaama, runo kertoo kalastuksesta Suomessa.

Finland

in summer there’s fishing.

In winter

the fishing is bad.

Kimi's book of Haiku is the greatest thing I've ever seen

Toinen, toimittaja Phillip Hortonin Twitterissä kuvaama, runokirjan sivu kuvailee Räikkösen suhtautumista kommunikointiin F1-talliradiossa.

radio silent

quiet radio

very obvious things

is not necessary

The Kimi book of Haiku. Incredible.

Räikkösen asianhoitajan Sami Visan mukaan kirja on Ferrarin sponsorin, tupakkayhtiön Philip Morrisin tilaama tuote.

–Näitä on painettu vain 1 500 kappaletta. Kirjaa ei ole myynnissä missään, Visa kertoo.

–Tähän on kerätty vuosien varrella Kimin sanomisia. Se on tehty tänne Japaniin.

Visa ei paljasta, onko kirjan tekemiseen käytetty haamukirjoittajaa, vai onko haikut peräisin Räikkösen omasta kynästä.

–Tähän on koostettu Kimin sanomisia ja ajatuksia lyhyesti. Kirjassa on 30–40 sivua. Siinä on aina kuva ja sitten joku aihe, Visa sanoo.

Kirjaa on jaettu paitsi Suzukaan saapuneille F1-toimittajille, Visan mukaan myös muun muassa Philip Morrisin yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Räikkösen runokirjasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.