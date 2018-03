Kiitos vielä kerran, Aikku – Saarinen nosti Lahdessa hurmoksen katsomossa

Yrjö Kares Aamulehti, Lahti

Vinhasti heiluvat Suomen liput ja kannustushuudot katsomosta virittivät Aino-Kaisa Saarisen, 39, hienoon iskuun maastohiihdon maailmancupissa.

Numerolla 38 lähtenyt (64 hiihtäjää) Saarinen otti vielä hetkeksi naisten perinteisen hiihtotavan kympin maalissa johtopaikan. Vauhti riitti tällä kertaa yhdeksänteen sijaan.

Se oli kuitenkin kolmanneksi paras suomalaissijoitus Krista Pärmäkosken voitonpäivänä. Pärmäkoskelle Saarinen hävisi 59,1 sekuntia.

Saarisen toinen käsi nousi maalilinjan ylityksen jälkeen heti vielä iloiseen tervehdykseen, vasta sen jälkeen oli kyynelten vuodattamiseen lyhyt hetki.

Halaukset ja kukat Saariselle antoi Lahden Hiihtoseuran puheenjohtaja Juha Kolu.

Unohtumaton päivä

– Tämä oli minulle elämys, todella unohtumaton päivä. Jo starttihetkellä katsojat suorastaan ulvoivat ja siivittivät eteenpäin koko hiihdon ajan, Saarinen kuvaili tuntemuksiaan.

Saarinen ehti jo miettiä, että nyt pitää vain hillitä itsensä, eikä lähteä itkemään ladulle.

Saarinen lupasi lähes varmasti pitää kiinni päätöksestään lopettaa kansainvälisellä tasolla tämän kevään jälkeen.

– Kansallisella tasolla hiihtämistä tuskin jätän. Tunti päivässä ulkoilua on minulle välttämättömyys, niin kuin sen pitäisi olla muillekin suomalaisille, Saarinen naurahti heittäytymättä kuitenkaan terveysapostoliksi.

Kisalle erityiskiitokset

Saarinen halusi lähettää hyvästä tuesta kiitoksensa Lempäälän Kisalle, jota hän on edustanut monta vuotta. Kisan riveissä hän on voittanut myös naisten viestin SM-kultaa.

– Tänä vuonna en voi muiden kisojen vuoksi osallistua Hämeen Viestiin, mutta ehkä taas vuoden päästä hiihdän Kisassa maakuntaviestiä.

Kisasta Saarinen mainitsee erikseen seuran toimet hiihtoladun tekemiseksi jo varhain syksyllä ja nuorten hiihtäjien valmennuksen.

Menestystä kukkuramitalla

Mitä Saarinen jäi aktiiviuraltaan kaipaamaan?

– Henkilökohtaista olympiakultaa en koskaan saavuttanut, mutta voitin 15 aikuisten arvokisamitalia, maailmanmestaruuksia ja minut valittiin vuoden 2009 suomalaisurheilijaksi. Niistä saavutuksista on syytä olla onnellinen ja iloinen.

Saarinen kertoi haluavansa auttaa hiihtäjiä jatkossa hyviin saavutuksiin. Mitään erityistä toimenkuvaa ei kuitenkaan vielä ole tiedossa.

Ystävyyttä yli rajojen

Saarisen hyviin hiihtäjäystäviin ulkomaisista kilpailijoista lukeutuu Yhdysvalloille pariviestin kultaa Etelä-Korean olympiakisoissa (yhdessä Jessica Digginsin kanssa) voittanut Kikkan Randall, joka Saarisen tavoin kilpaili äitinä Etelä-Koreassa.

– Olin todella onnellinen hänen kultamitalistaan, Saarinen myönsi.

Randall kuului Kansainvälisen hiihtoliiton urheilijakomissioon, josta hän jäi kahdeksan vuoden jälkeen pois viime vuonna.

– Nyt Randall valittiin Etelä-Korean olympiakisojen aikaan Kansainvälisen olympiakomitean urheilijajäseneksi suomalaisen Emma Terhon ohella.

Saarinen suositteli itse Randallin valintaa, koska hän oli suomalaisen mielestä toiminut erinomaisesti Kansainvälisenm hiihtoliiton luottamustehtävässä.

– Minun elämässäni hiihto on ollut hyvin keskeisellä sijalla erittäin monta vuotta. Elämässä on muutakin. Nyt on varmasti syytä antaa enemmän aikaa perheellekin, Saarinen korosti.

Pitkät poissaolot pahinta

Saarista kilpailumatkat muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan ovat miellyttäneet, koska matkoihin ei ole tärvääntynyt pitkää aikaa.

Edelliseen talveen ja vuoden 2017 MM-hiihtoihin valmistautumista Amanda-tyttären äitiä helpotti miehen ottama vapaa töistä. Silloin koko perhe saattoi matkustaa yhdessä.

Saarisen mukaan tytär tuskin oivaltaa vielä elämänmuutosta.

– Huippu-urheilussa eniten olen kypsynyt pitkiin poissaloaikoihin kotoa. En koe, että 39-vuotiaana olisin vielä liian vanha urheilemaan tällä tasolla, joka jää nyt – joistakin pettymyksistä huolimatta – upeiden muistojen joukkoon.

Salpausselän kisakatsomon ohella naisten kymmenen kilometrin kisan jälkeen hollolalaista Saarista tervehtivät kisajärjestäjät kolmella rinnakkaisella plakaatilla: Kiitos kaikesta, Aikku; hyviä eläkepäiviä ja Salppurin väki.