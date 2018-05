Keihäsasiantuntija Oliver Helanderin mahtiheitosta: "Hän yllätti jo kerran – uskon, että hän yllättää vielä toisenkin kerran"

Tapani Salo Aamulehti

Pekingin vuoden 2008 olympiakisojen keihäänheitossa neljänneksi sijoittunut Tero Järvenpää on perusteellisen tarkasti kartalla lajinsa nykytilanteesta. Siksipä Oliver Helanderin komea ennätyskiskaisu 85,46 viime viikonloppuna ei yllättänyt Järvenpäätä.

–Helander on ollut paljon Antti Ruuskasen kanssa samoilla leireillä. Uskon, että tästä on ollut paljon apua nuorelle heittäjälle. Ruuskanen on paras mahdollinen esimerkki, Järvenpää sanoo.

Kesällä 2015 uransa loppumisesta ilmoittanut Järvenpää tietää omasta kokemuksesta, että nuorelle kehittyvälle heittäjälle osuu hetkiä, jolloin hän yllättää tuloksellaan itsensäkin.

–Kun tekee oikeita asioita, tulee yllättävän kovia tulosharppauksia. Helanderille sellainen sattui viime lauantaina Vantaalla.

Vantaan Kultainen keihäs -tapahtumassa oli hyvät olosuhteet muuten, mutta tuuli puhalsi vastaan. Kun Helander pääsee tinttaamaan hyvään myötätuuleen, metrejä voi tulla vielä lisää.

–Uskon, että Helander yllättyy vielä toisenkin kerran tänä kesänä, Järvenpää naurahtaa.

–Jo nyt puhutaan kuitenkin ikäluokkaan nähden todella kovasta suorituksesta.

Tilastot tukevat puheita Helanderin suorituksen kovuudesta. Suomalaisista vain Suomen ennätyksen (93,09) haltija Aki Parviainen heitti 21-vuotiaana hieman pitemmälle – 85,60 – kuin Helander Vantaalla.

Vertailun vuoksi Tero Pitkämäki sai vuonna 2003, jolloin hän täytti 21 vuotta, keihäänsä lukemiin 80,45.

–Kun selaa maailmantilastoja, niin Helanderin lukemiin ovat 21-vuotiaina yltäneet vain sellaiset kaverit, jotka löytyvät aikuisten arvokisojen mitalistien joukosta.

Pisimmälle 21-vuotiaana on heittänyt Steve Backley, 89,58. ME-mies Jan Zelezny heitti 21-vuotiaana 87,66.

Vertailtaessa kannattaa muistaa, että Vantaa oli Helanderille kauden avauskilpailu. Jos hän pysyy terveenä, tulos paranee tänä kesänä vielä 85 metristä. Tero Pitkämäki puhui jopa 90 metristä. Järvenpää ottaa vähän varovaisemman linjan.

–En lähtisi hiillostamaan Helanderia 90 metrillä, mutta se on selvä, että potentiaalia jäi vielä varastoon, Järvenpää tietää.

Helander kisaa seuraavan kerran Paavo Nurmi Gamesissa Turussa tiistaina.