Kiira Korpi kertoo videohaastattelussa kolmenkympin kriisistä – ja saa Aamulehden toimittajalta yllättävän lahjan

Mikko Husa Aamulehti

Kiira Korpi täytti keskiviikkona 30 vuotta. Päivästä teki tavallista juhlavamman se, että samana päivänä julkaistiin toimittaja Jere Nurmisen kirjoittama elämäkerta Kiira – ehjäksi särkynyt.

Syntymäpäivää ja kirjanjulkistusta juhlittiin Helsingissä ravintola Teatterissa.

Kirjan yksi kohua nostattaneista kertomuksista on kuvaus Korven ja nimettömäksi jäävän venäläismiljardöörin suhteesta. Korpeen ilmeisen ihastunut liikemies lennätteli Korpea ja hänen seuruettaan muun muassa yksityishuvilalleen Ranskaan.

Lahjapuolen ehdoton ykkönen oli 300 000 euron arvoinen Audi, jonka liikemies lahjoitti Korvelle ja maksoi vielä kaiken lisäksi kaikki verotkin, kun auto tuotiin Suomeen.

Korven syntymäpäivän kunniaksi myös Aamulehti päätti yllättää Korven autolla. Tosin lehden resurssit eivät ihan riittäneet miljardööritasolle.

Näin Aamulehti onnitteli Kiira Korpea:

Ehjäksi särkynyt -kirjan julkistamistilaisuudessa Korpi julisti ensimmäisen elämänsä päättyneeksi. Toisen elämän eräs tukipilari on psykologian opiskelu New Yorkin The New School -yliopistossa.

Isona Korpi luonnollisesti tähtää urheilupsykologiksi?

–En ole päättänyt mitään muuta kuin sen, että ihmisten kanssa haluaisin työskennellä.

Syntymäpäivä- ja kirjajuhlien jälkeen koulunpenkki kutsuu ensi maanantaina.