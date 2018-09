Karri Kivi Ilveksen voittomaalin tekijästä: "Hän on vasta meidän toiseksi nopein mies" – nopeimman titteli meni hiukan yllättävälle taholle

Tapani Salo Aamulehti

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi oli tyytyväinen, kun kauden avauskamppailu toi makean 2–1-voiton paikalliskilpailija Tapparasta.

–Oli erinomainen päivä alusta asti. Saimme pidettyä harjoituspeleissä nähdyn hyvän ilmeen. Ei ollut minkäänlaista jäpitystä, vaikka oli avauspeli. Se oli kyllä makeeta, Kivi kehui.

Ottelun voittomaalin viimeisteli Juho Liuksiala näyttävän kiihdytyksen jälkeen päätöserässä.

Mitä sanot Liuksialan spurtista?

–Hän on meidän joukkueen toiseksi mies nopein heti Myrrän jälkeen, Kivi virnuili.

Myrrä on joukkueen valmennustiimiin kuuluva Jouko Myrrä.

–Ei vaan, Kivi käänsi kurssia.

–Se (nopeus) on Liuksialan vahvuus. Hän hakee hybridipitkiä, vaikka on kolme metriä vastustajan takana lähtiessä. Jos hän on jäällä, niin voi käyttää pitkiä päätykiekkoja. Kaverilla on kieltämättä ruutia jaloissa, Kivi kehui Liuksialaa.

Erityisen tyytyväinen Kivi oli joukkueensa puolustuspelaamiseen.

–Haimme rauhallisesti ratkaisuja Tapparan paineen alla. Siihen olen ehkä eniten tyytyväinen tässä pelissä. Vaikka on nuoria miehiä puolustuksessa, niin he malttoivat katsoa, että jos ei vaihtoehto A, B tai C toiminut, niin otettiin vielä D käyttöön. Sellainen rauhallisuus antaa heti varmuutta puolustuspeliin, ja Riku (Helenius) pelasi tietysti huippupelin tuolla maalissa.