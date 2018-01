Karri Kivi ei ollut tyytyväinen edes Ilveksen takaa-ajoon: "Ei sillä ole mitään voittamisen kanssa tekemistä"

Tapani Salo Aamulehti

Ilveksen valmentaja Karri Kivi oli vaisu mies SaiPa-ottelun päätyttyä.

Ilves hävisi lappeenrantalaisille jo neljännen kerran tällä kaudella – tällä kertaa lukemin 2–3.

–Ei saatu sitä rentoutta siihen alkuun. Se aiheutti vajavaista tekemistä, ja sen, että otimme neljä kakkosta. Kaikki ihan turhia. Se antoi kaverille turhan hyvän etumatkan, Kivi manasi.

SaiPa meni avauserän ylivoimamaaleillaan 2–0-johtoon.

Toinen ja kolmas erä olivat Ilvekseltä ryhdikkäämpää pelaamista, mutta ei tarpeeksi ryhdikästä. Ville Meskanen kavensi toisessa erässä ja Eemeli Suomi ohjasi aivan lopussa 2–3-maalin, mutta se ei riittänyt.

–Se on aina sitä takaa-ajoa. Ei sillä ole mitään voittamisen kanssa tekemistä. Silloin, kun peli ratkaistaan pitää olla terävänä. Täytyy olla valmis ja saada semmoinen olotila, että olet valmis kamppailemaan, Kivi sanoi.

Karut tilastot

SaiPa vei keskinäisten pelien pisteet Ilvestä vastaan 11–1

–No hei, aika paljon pisteitä meni niissä otteluissa, Kivi huudahti.

–Ei sillä – hyvinhän he pelaavat. Vahva joukkue, Kivi kehui vastustajaa.

Kierrokset Liigan runkosarjan vähenevät ja Ilves ei saa kurottua eroa kiinni Liigan kärkikymppiin, joten näyttää entistä todennäköisemmältä, että Ilveksen kausi loppuu runkosarjaan. Se on iso pettymys viime kauden ja kevään pienoisen Ilves-hurmoksen jälkeen.

Ihan selvä juttu on, että vikaa löytyy myös Kivestä ja muusta valmennusryhmästä.

Ilveksen peli on ollut ihmeellistä soutamista ja huopaamista koko kauden.

Lauantaina Kivi heräsi herättelemään joukkojaan avauserän jälkeen ketjumuutoksilla.

–Vähän mietittiin jo ennen peliäkin, että olisi vaihdettu. Sitten eka erän jälkeen oli pakko tehdä jotain. Jostain täytyy yrittää raapia jotain kasaan.

–Mutta ei tullut mitään.

SaiPan joukkue on koottu pienellä budjetilla kuten Ilveskin, mutta siihen yhtäläisyydet jäävätkin.

SaiPa pelaa vahvasti viisikkona nöyrää jääkiekkoa. Vastaiskut käynnistyvät nopeasti ja puolustuksessa ei kaihdata yksinkertaisia rännipurkuja silloin, kun tilanne on tukala.

Se on juuri sellaista nöyryyttä ja selkeyttä, jota Ilveksen pelistä puuttuu.

Kauden pari edellistä SaiPa-ottelua kertoivat hyvin sen, miksi SaiPa on menossa pudotuspeleihin ja Ilves ei.

Ilves johti joukkueiden ensimmäistä kohtaamista syyskuussa Tampereella 2-0, mutta SaiPa nousi rinnalle ja ohi 3–2-voittoon. Sama tapahtui joulukuussa Lappeenrannassa, kun SaiPa nousi kahden maalin takaa tasoihin 2–2 varsinaisella peliajalla ja iski voittomaalin heti jatkoajan aluksi.

Joukkueiden toisen yhteenoton marraskuussa Lappeenrannassa SaiPa vei puhtaasti 7-3.

Kova ohjelma

Tällä kaudella Ilveksen peli on vuotanut milloin mistäkin kohtaa. Silti tilastot kertovat hiukan yllättävän faktan: Ilves on vain kaksi pistettä jäljessä viime kauden pistesaldoaan, kun runkosarjaa on 13 kierrosta pelaamatta.

Teoriassa siis Ilves voisi vielä ehtiä playoffeihin, mutta tuskin käytännössä.

Viime kaudella Ilves kohtasi runkosarjan lopulla pääasiassa sarjan häntäpään joukkueita. Nyt ohjelma on kova, kun vastassa ovat muun muassa JYP ja Tappara kaksi kertaa.