Tappara väänsi voiton huippuottelussa: Rantakari laukoi Liigan kärkivahdin vaihtoon! Tappara-kapteeni sai mailasta kovan iskun suuhunsa

Mikko Gynther Aamulehti

Tappara on voittanut Kärpät jääkiekkoliigan huippuottelussa Oulussa torstaina. Tappara voitti 3–2 (1–1, 2–0, 0–1) ja kavensi sarjakärki Kärppien etumatkan kolmeen pisteeseen.

1. erä:

Kotijoukkue hallitsi tapahtumia ja paine oli pääosin Tapparan päädyssä.

Avausmaali syntyi hienon syöttökuvion jälkeen 7. minuutilla. Julius Junttila heitti lätyn eteensä Miika Koivistolle, joka jatkoi maalin eteen Charles Bertrandille. Maalipörssin kärkinimi viimeisteli kauden 19:nnen osumansa. Tapparan nelosketju nukahti tilanteessa, ja Bertrand jäi maalin eteen liian vapaaksi.

Tapparan nelonen paikkasi virheensä 16. minuutilla. Matti Järvinen karvasi hyvin Kärppien maalin takana. Joona Luoto nousi maalin kulmalle ja laukoi tasoituksen.

Kärpillä oli enemmän hyviä maalipaikkoja kuin Tapparalla, mutta Kirvesrintojen maalivahti Dominik Hrachovina oli terävänä. Hän otti alivoimalla muutaman vaarallisen kiekon suojuksiinsa ja esti läpiajoon pyrkineen Nicklas Lasun maalintekoaikeet. Tshekkivahti torjui erässä peräti 18 kertaa.

2. erä:

Tappara tuli toiseen erään selkeästi valmiimpana kuin ensimmäiseen. Tamperelaiset menivät 2–1-johtoon 24. minuutilla. Puolustaja Otso Rantakari nousi keskikaistaa pitkin hyökkäysalueelle. Kärppien viisikko oli tiiviinä Rantakarin ympärillä, mutta silti Rantakari pääsi laukomaan hyökkäyssiniviivan jälkeen.

Rantakarin löysähkö kuti puolustajien jaloista yllätti maalivahti Veini Vehviläisen hanskakäden puolelta. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner teki tilanteesta oman tulkintansa: hän otti Vehviläisen pois tolppien välistä, ja maalille luisteli Jussi Rynnäs. Vehviläinen ennätti torjua ottelussa seitsemän kertaa.

Kärppien ykkösvahti Vehviläinen, 20, on Liigan kärkivahti niin torjuntaprosentilla (93,27) kuin päästettyjen maalin keskiarvolla (1,66) mitattuna.

Tappara pääsi pelaamaan 50 sekuntia kahden miehen ylivoimalla viisi minuuttia ennen erätaukoa, kun Saku Mäenalanen ja Mikael Ruohomaa olivat jäähyllä – ensimmäinen kampituksesta, jälkimmäinen koukkaamisesta. Kirvesrinnat hyödynsivät tilaisuutensa, kun puolustaja Mikko Lehtosen terävä kuti painui maaliin.

Hieman 3–1-maalin jälkeen Tapparan kapteeni Jukka Peltola koki kovia. Charles Bertrand yritti nostaa maalin edessä maskia tehneen Peltolan mailaa, mutta osui mailallaan hyökkääjää kasvoihin. Tilanteen jälkeen Peltola piti vaihtopenkillä jääpussia suussaan ja otteluun tuli pieni tauko, kun jäätä puhdistettiin verestä.

Tuomarit eivät nähneet huitaisua, eikä Bertrand saanut rangaistusta.

Toinen erä oli täysin päinvastainen kuin ensimmäinen. Dominik Hrachovinalle kertyi vain neljä torjuntaa. Kärppä-vahdit torjuivat yhteensä 11 kertaa.

3. erä:

Tappara puolusti päätöserässä viisaasti. Kärpillä oli vaikeuksia päästä kunnon maalipaikoille.

Bertrand kavensi 2–3:een 23 sekuntia ennen summeria, kun Kärpät pelasi ilman maalivahtia. Maali oli siis ranskalaiselle kauden 20:s.

Viimeisillä sekunneilla Tapparalla ei kuitenkaan ollut hätää.

Julius Junttila sai syöttöpisteen myös kotijoukkueen toiseen maaliin. Junttila johtaa Liigan pistepörssiä. Hänellä on kasassa nyt 9+32=41 pistettä. Junttila on kerännyt lähes yhden maalisyötön per ottelu. Tämä oli hänelle kauden 35. liigaottelu.

Kärppien hurja vire taittunut

Tappara on voittanut nyt kahdeksasta edellisestä ottelustaan seitsemän. Kärppien hurja vire on katkennut viime kierroksilla. Kärpät on hävinnyt neljä ottelua peräkkäin. Edellisellä kierroksella tiistaina Kärpät nousi kolmannessa erässä viiden maalin takaa tasoihin 5–5 KalPan vieraana, mutta hävisi lopulta jatkoajalla.

Ennen nykyistä tappioputkea Kärpät voitti 14 edellisestä ottelustaan peräti 13 – ainoa tappiokin tuli voittomaalikilpailun jälkeen.