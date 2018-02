Karhun liikkuva viisikko liian liukas Pyrinnölle! Tamperelaisten peliote katosi toisella jaksolla

Yrjö Kares Aamulehti

Koripalloilu ei aina ole isojen miesten peli, pieni ja liikkuva joukkue voi myös yllättää kentällä.

Juuri näin kävi lauantaina Kauhajoella, kun Karhu päihitti Korisliigassa Tampereen Pyrinnön pistein 82–75 (27–40).

–Karhu siirtyi toisella jaksolla pienempään viisikkoon ja upotti tarkasti kahden pisteen heittoja. Me emme pystyneet pelaamaan enää fiksusti eli pelaamaan miten oli sovittu, Pyrinnön päävalmentaja Sami Toiviainen harmitteli.

Ote lipesi käsistä

Puolet ottelusta Pyrintö pelasi taktiikan mukaan. Lähinnä isot amerikkalaiset pelasivat alle tasonsa. Brian Asbury esimerkiksi heitti vain kahdeksan pistettä, Devonne Giles yhdeksän ja Kenneth Manigault vain viisi. Hänen käsiinsä tarttui sentään seitsemän levypalloa.

Takamies Juan’ya Green heitti 12 pistettä. Yhtä paljon kuin Pyrinnön tarkkäkätisin mies laituri Osku Heinonen.

Karhun Joonas Lehtoranta heitti 18 pistettä, samoin Gregory Mangano.

Puolustamisessa eroa

–Isoin ero joukkueiden välillä oli puolustamisessa. Kolmannen jakson Karhu voitti jo 12 pisteellä, ja kun jäimme tappiolle päätösneljänneksellä, iski pelaajiin melkoinen hätä, Toiviainen mietti.

Toiviaisen mielestä liigassa hienointa on tasaisuus.

–Nyt sijat 2–7 ovat auki. Meillä on edessä aika tiivis viikko, kun pelaamme ensin kotona Kouvoja ja sitten vieraissa Espoota vastaan. Helmikuussa on onneksi vielä aikaa harjoitellakin, maaliskuussa enää ei. Silloin pelitahti on todella tiivis, Toiviainen totesi.

"Sijat 2–7 jaossa"

Sarjaa johtaa jo 23 peliä voittanut Salon Vilpas (46 pistettä). Karhu ohitti nyt voitolla Pyrinnön ja nousi kolmanneksi 32 pisteellään (16 voittoa/11 tappiota). Helsinkiläisen Seagullsin potissa on 34 pistettä (17/10).

Pyrinnöllä (15/12) ja Joensuun Katajalla (15/10) on 30 pistettä, Kouvoilla (14/12) ja BC Nokialla (14/13) 28 pistettä. Kahdeksantena viimeistä pudotuspelipaikkaa kärkkyy 24 sarjapistettä kerännyt KTP (12/15).