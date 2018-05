Kapteeni Granlund ei ollut ennen pudonnut MM-kisoissa puolivälierissä: "Aika paska fiilis tämä on"

Tapani Salo Herning

Leijonien kapteeni Mikael Granlund puhui hiljaisella äänellä medialle katkeran puolivälierätappion jälkeen. Välillä hän sipaisi hikisiä hiuksiaan taakse päin pois otsalta. Kaikesta näki, että tappio otti koville.

–Se on selvä, että ei hyökätty kauhean hyvin. Ei saatu kahteen ekaan erään oikein painetta Sveitsin päätyyn, Granlund tuumasi.

–Sitten puolustimme pari tilannetta huonosti toisessa erässä, ja ne teki kolme maalia putkeen. Yritimme tulla 3. erässä takaisin. Ei onnistuttu.

Leijonat pelasi ajoittain loistavaa jääkiekkoa Tanskassa, mutta se ei paljon lohduttanut, kun puolivälierässä tuli tappio.

–Aina ottaa päähän, jos tässä vaiheessa putoaa. Henkilökohtaisesti en ole ennen kokenut putoamista tässä vaiheessa. Aika paska fiilis tämä on.

–Pettymyksiä tulee ja hyviä juttuja. En tiedä, onko tämä urani pahin.

Hän kehui Leijonien joukkuetta.

–Hieno joukkue ja pelasimme hienoa lätkää, mutta tänään ei pärjätty, Granlund tiivisti tuntonsa.

Leijonat hävisi turnauksessa jokaisen ottelunsa, jossa se joutui tappioasemaan.

Mistä se kertoo?

–Se kertoo siitä, että tappioasemasta on vaikea tulla takaisin. Kyllä me koitimme kolmannessa erässä tulla sieltä. Saimme muutama paikankin, mutta tämmöistä tämä (jääkiekko) on joskus.