Kansojen liiga, täyttä rautaa vai täysi floppi? Huuhkajien illan pelissä on syytä seurata lapsiperheiden määrää

Pekka Aalto, Lauri Lehtinen Aamulehti

Tällä palstalla toimittajat vänkäävät jalkapallosta.

Lehtinen: Suomalainen jalkapalloväki puhkuu positiivisuutta – Unkari kaatui. Vuoden 1997 kauheudet on kostettu. Hieno juttu, ainakin pariksi päiväksi saatiin unohdettua, millaisessa hirvityksessä Suomikin on mukana. Kansojen liiga, onko pahempaa hirvitystä nähty?

Aalto: Kilpailun nimi on neuvostohenkinen, mutta Kansojen liigahan on täyttä rautaa. Ei enää laiskaa kävelyä harjoituspeleissä, vaan taistelua sarjapisteistä hampaat irvessä. Kansojen liiga ja VAR – nyt pitää enää päättää, kumpi uudistuksista on nerokkaampi.

Lehtinen: Puuh... Kansojen liiga on teennäinen tapa jakaa neljä 24 EM-kisapaikasta. Kansojen liigan Näin homma toimii -ohjekirja on puhelinluettelon paksuinen. Juuri tällaisilla jatkuvilla muutoksilla ja uusilla, sekavilla liigoilla fanit saadaan ensin hämmentyneiksi ja lopulta kaikkoamaan. Tähän samaan karikkoon kävelevät näköjään jokaisen ison pallopelin kattojärjestöt. Hienoa Uefa, että liityit bileisiin.

Aalto: Jalkapallossa nämä uudistukset on mietitty jonkin verran huolellisemmin kuin muissa lajeissa. Tulet huomaamaan, että fanit kansoittavat katsomot, pelaajat nauttivat panospeleistä ja jalkapallo kahmii vieläkin enemmän rahaa. Minulla on viesti muille lajeille – tehkää perässä.

Lehtinen: Toivotaan, ettei Uefassa ole otettu mallia Fibasta... Tämä naurettava systeemi ei edes suosi Suomea. Maajoukkuettamme on rökitetty viime vuodet niin, että pitikö tämänkin vielä tapahtua. Kansojen liigan systeemi tarkoittaa, että EM-kisoihin pääsee D-tasolta yksi maa, joka on pärjännyt vielä Suomeakin huonommin. Yksi kisapaikka, sinne män. Miten Suomi tämänkin kestää?

Aalto: Uusi kilpailu ei totisesti ole Suomelle mikään vapaalippu kisoihin. Kaukana siitä. Tämäkin reitti on kivinen, mutta Suomi on kestänyt pahimpiakin juttuja kentällä ja kentän ulkopuolella. Huuhkajilla on nyt hyvä draivi päällä, joka pitää säilyttää tiistaina Turussa. Keinolla millä hyvänsä.

Lehtinen: Täytyy myöntää, että Suomen peli-ilme oli suorastaan ilo silmälle lauantaina Tampereella. Kansojen liigan surkeuden hengessä tiistaina siirrytään Mansen grillibileistä Turkuun ja kello 21.45 alkavaan iltapeliin. Jos kaltaiseni systeemin vihaaja ilmaantuisi vastahakoisesti television ääreen, mitä tässä nyt kannattaisi seurata?

Aalto: Lauantaina Suomi tappeli väkisin pisteet. Viroa vastaan joukkueen täytyy keksiä pallolle keskimäärin järkevämpää käyttöä kuin Unkari-pelissä. Pitemmän päälle taistelupallon rinnalle tarvitaan muutakin. Seuraisin siis Suomen pallollista peliä kriittisellä silmällä ja lapsiperheiden määrää. Peli kello 21.45 syksyllä arki-iltana on sulaa hulluutta, sanotaan se taas kerran.