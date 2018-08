Kansanedustaja Ilmari Nurminen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuudesta: "Nykyinen käytäntö on syrjivä ja kestämätön"

Saara Tunturi Aamulehti

Pirkanmaalaiskansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuden turvaamisesta.

Asia nousi esiin viime viikolla parayleisurheilun EM-kisojen aikaan Berliinissä, missä suomalaiset saavuttivat 14 mitalia.

Kisat nousivat kohun keskelle keskiviikkoiltana, kun pituushyppääjä ja pikajuoksija Ronja Oja päivitti Twitter-tililleen kuvan mitalistaan. Oja kertoi olevansa huojentunut saamastaan pronssimitalista, sillä parayleisurheilun EM-kisoissa ilman mitalia jäänyt kilpailija maksaa Suomen Urheiluliitolle omavastuun 900 euroa.

Nurminen sanoo tiedotteessaan, että omavastuun asettaminen vain vammaisurheilijoille on kansanedustajan mielestä käsittämätöntä.

–On totta, että vammaisurheilijoiden osallistuminen kisoihin on kalliimpaa, mutta se ei voi olla peruste vyöryttää heistä johtumattomia kustannuksia urheilijoille. Samalla (Urheilu)liiton pitää muistaa, että vammaisurheilijoiden sponsorointi on paljon muita urheilijoita heikompaa ja suuri osa heistä on pelkän kansaneläkkeen varassa, Nurminen kirjoittaa.

Nurmisen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksista tulisi käydä nyt keskustelua. Nurminen kirjoittaa, että Urheiluliitto saa merkittävän osan rahoituksestaan valtionavustuksista.

–Julkisen rahoituksen saamisen vastineena tulee edellyttää kaikkien urheilijoiden tasavertaista kohtelua. Nykyinen käytäntö on vammaisurheilijoita syrjivä ja kestämätön. Liitolta tulee vaatia toimintatapojen muutosta rahoituksen jatkumisen ehtona, Nurminen vaatii tiedotteessaan.

Nurminen kysyy hallitukselta muun muassa, miten hallitus varmistaa vammaisurheilijoiden tasavertaisen kohtelun muihin urheilijoihin verrattuna.