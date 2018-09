Kangasala julkisti kolme uutta ulkomaalaista – "Tällä joukkueella on mahdollisuus menestyä"

Jari Perkiö

Naisten lentopalloliigan pronssia puolustava LP Kangasala on koonnut kaikessa hiljaisuudessa kovan joukkueen myös tulevaksi kaudeksi.

LP on pestannut riveihinsä neljä ulkomaalaisvahvistusta. Amerikkalaispassari Mita Uiaton jatkosta kerrottiin jo aiemmin. Uiato saa seurakseen Viron maajoukkuelaiturin Nette Peitin, amerikkalaisen keskitorjujan Kayla Hanelinen sekä hakkuri Taija Thomasin Trinidad ja Tobagosta.

Uiato, Peit ja Haneline ovat jo Kangasalla. MM-kisoihin valmistautuva Thomas saapuu Suomeen lokakuun puolivälissä.

Peit pelasi viime kaudella sveitsiläisessä Könizissä, Haneline unkarilaisessa Vasasissa ja Thomas Floridan yliopistojoukkueessa.

–Nette on erittäin fyysinen ja lyöntivoimainen pelaaja. Hän pelaa varmasti menestyksekkään liigakauden. Taija on melkoinen pomppuihme ja kantaa isoa hyökkäysvastuuta. Kayla on ulottuva ja hyvin peliä lukeva sentteri, LP:n uusi päävalmentaja Arttu Keränen kehui.

LP julkisti myös kaksi uutta suomalaispelaajaa. Laituri Vilma Ruuska on toipunut hyvin vuoden takaisesta loukkaantumisesta. Libero Emma Mutka palaa liigaan parin vuoden tauon jälkeen.

–Tällä joukkueella on mahdollisuus menestyä. Tavoitteena on pelata keväällä mahdollisimman pitkään, Keränen muotoili.

Uuden joukkueen iskukyvystä saadaan selkeä näyte 19. syyskuuta, kun LP kohtaa mestarijoukkue Hämeenlinnan Lentopallokerhon Pälkäneen upouudessa liikuntahallissa.

