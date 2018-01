Kanada julkisti jääkiekon olympiajoukkueensa – keski-ikä nousi hämmästyttävän korkeaksi

Pekka Aalto Aamulehti, STT

Kanadan päävalmentaja Willie Desjardins ja hänen apuluotsinsa ovat tehneet valintansa olympiakisoihin. Maan jääkiekkoliitto julkisti torstaina olympiajoukkueen, joka yrittää puolustaa kaksien edellisten kisojen kultaa Pyeongchangissa helmikuussa.

Kanadan pelaajilla on rutkasti kokemusta, sillä joukkueen keski-ikä nousi yli 31 vuoden. Sen ikääntyneempää ryhmää on harvoin nähty jääkiekon arvoturnauksissa.

NHL-otteluita kanadalaisilla on 5544, ja vain kaksi pelaajaa olympiaryhmästä ei ole pelannut NHL:ssä. He ovat puolustajat Mat Robinson ja Chris Lee, joka on 37 vuoden ja neljän kuukauden ikäisenä joukkueen nestori.

Kanada pelaa olympiakisoissa Tshekin, Sveitsin ja Etelä-Korean lohkossa.

–Tässä joukkueessa on 25 ainutlaatuista ja aivan erityistä tarinaa, joiden taakse kanadalaiset asettuvat. Olympialaisiin liittyy Kanadan intohimo jääkiekkoon, ja tämä joukkue sytyttää tuota intohimoa, Kanadan jääkiekkoliiton Tom Renney kuvaili liiton sivuilla.

Pelaajia on kaivettu kaikkiaan seitsemästä eri liigasta Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. MM-kokemusta on kahdeksalla pelaajalla. Eniten NHL-kokemusta on Chris Kellyllä, joka pelasi 833 ottelua vuosina 2004–17.