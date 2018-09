KalPa jatkaa kehitystyötä Kapasen komennossa – Rissanen on kova vahvistus sentteriosastolle

Jari Perkiö

KalPa nousi toissa kaudella sensaatiomaisesti liigafinaaleihin ja jatkoi viime talvena erinomaisia esityksiä kärkipelaajien joukkopaosta huolimatta.

Tulosta tuli kiitettävästi, vaikka kymmenestä parhaasta pistemiehestä katosi seitsemän ja vielä tähtivahti Eero Kilpeläinen päälle.

Viime talven kuudes sija oli upea työnäyte päävalmentajana aloittaneelta Sami Kapaselta. Vielä syksyllä tilanne näytti erittäin synkältä, kun KalPa hävisi kymmenestä ensimmäisestä matkaottelustaan peräti yhdeksän.

Tahti parani koko ajan kevättä kohden. Loppujen lopuksi KalPa puristi Tapparan ahtaalle odotettua kireämmässä puolivälieräsarjassa.

Kuopiolaisten suuruus näkyy myös tilastoista. KalPa oli yllättäen runkosarjan viimeisen kolmanneksen paras joukkue.

Nyt Kapanen pääsee jatkamaan työtänsä paljon paremmista lähtökohdista kuin vuosi sitten. KalPa sai pidettyä suurimman osan runkopelaajistaan joukkueessa.

Toki puolustukseen tuli isoja lovia, kun Juuso Riikola lähti NHL:ään, Mathew Maione KHL:ään ja Santeri Lukka Tepsiin.

Paikkaajiksi on hankittu Ari Gröndahl, kasvattajaseuraansa palannut Lasse Lappalainen ja liigakauden aattona pestattu Lauri Taipalus. On selvää, että tällä kolmikolla on edessään iso työmaa.

KalPa uskoo vahvasti kehittämistyön voimaan. Monet pelaajat ovat ottaneet isoja harppauksia eteenpäin kahden viime kauden aikana. Samaan luotetaan myös nyt.

Kuopiossa annetaan tilaisuuksia useammille yrittäjille kuin millään muulla liigapaikkakunnalla. KalPalla on riveissään peräti 37 sopimuspelaajia, joista muutamat ovat toki testijaksolla.

Vaisulta KHL-keikalta kotiutunut Jaakko Rissanen palaa varmasti omalle tasolleen tutuissa maisemissa. Niinpä KalPa teki sentterin kanssa peräti viiden vuoden sopimuksen.