Tällaisen käänteen käsikirjoittaja haluaisi Suomen ja Unkarin jalkapallo-otteluun

Pekka Aalto Aamulehti

Jalkapallon tarjoama draama on kiehtonut tamperelaista Pauli Kalliota aina. Miehen toinen intohimo on sarjakuvien käsikirjoittaminen. Kun nämä kaksi yhdistyvät, syntyy jalkapalloaiheisia ruutuja.

Jos Kallio saisi päättää, Suomen ja Unkarin lauantainen Kansojen liigan ottelu Ratinassa sisältäisi ainakin seuraavanlaisen käänteen:

–Pyry Soiri juoksisi laitaa pitkin ja keskittäisi maalille. Siellä Teemu Pukki rääpisi pallon sisään ärsyttävällä lirulla takakulmaan, Kallio ennakoi.

Historian kuuluisin Suomi–Unkari nähtiin 11. lokakuuta 1997 Olympiastadionilla, kun kotijoukkueen unelma MM-kisoista kaatui surkuhupaisaan omaan maaliin. Kallio oli luonnollisesti paikalla. Läpimäräksi kastellut sade ei ollut mitään tasapelin tuottamaan tuskaan verrattuna.

Sittemmin yhtään Suomi–Unkari-pelistä kertovaa juttua ei ole kirjoitettu ilman mainintaa maajoukkuehistorian kuuluisimmasta maalista, joka syntyi väärään päähän kenttää. Edes paras käsikirjoittaja ei olisi keksinyt sellaista loppua pelille.

Suomen maajoukkue on Kalliolle läheinen. Jopa niin, että mies on tehnyt Suomi-futiksesta kertovan kirjan yhdessä piirtäjä Pentti Otsamon kanssa. Teos on nimeltään Huuhkajia ja Helmareita (Suuri Kurpitsa 2018). Kirjassa kerrotaan tarina siitä, kuinka jalkapallomaajoukkueesta tuli 6. kesäkuuta 2007 Huuhkajat.

–Olin katsomossa, kun huuhkaja lensi Olympiastadionille. Ihastuin lintuun ja siihen, kuinka jalkapallomaailma ja eläinmaailma kohtasivat luontevasti.

Kaikki eivät ole nimen Huuhkajat ystäviä, mutta Kalliolle se kelpaa.

–On se parempi kuin Lokit tai Oravat. Pyöriihän niitäkin stadikalla.

Jukka Ritola / Aamulehti

Maajoukkuehistorian parhaaksi otteluksi Kallio arvottaa maaottelun Portugalia vastaan vieraskentällä. Suomi voitti pelin vuonna 2002 peräti 4–1 Jari Litmasen (2), Joonas Kolkan ja Mikael Forssellin maaleilla.

–Mietin silloin, että tämä on niin loistavaa peliä, ettei parempaa voi olla. Miksi se ei voinut jatkua?

Lauantaina edessä on jälleen uusi mahdollisuus. Kansojen liiga tarjoaa mahdollisuuden edetä arvokisoihin raivaamalla tieltä omantasoisia maita. Kalliolla on yksi toive maajoukkueen päävalmentajalle Markku Kanervalle. Sarjakuvailija tahtoisi nähdä kovista potkuistaan tunnetun Petteri Forsellin Huuhkajissa.

–Forsellilla on mielikuvitusta ja nopeaa älyä. Suomelta puuttuu hyvä pallonpitäjä ja syöttelijä. Eihän Forsell mikään "Litti" ole, mutta juonikkuutta hänellä on, Kallio perustelee.

Kanerva ei valinnut Forsellia maajoukkueryhmään Unkari- ja Viro-koitoksiin.

Pettymyksiä ja iloa

Suomen maajoukkueen kannattaminen on vaatinut pitkää pinnaa ja kykyä käsitellä pettymyksiä. Kallio muistuttaa, että naisten ja nuorten pelit ovat tuottaneet ilonhetkiä ja arvokisapaikkoja.

Pitkää pinnaa puolestaan vaadittiin Kalliolta, kun hän metsästi kuvamateriaalia Tinja-Riikka Korpelan Saksan mestaruuskausilta. Se oli yksi työläimmistä hetkistä kirjaprojektin aikana. Kallio halusi, että peleistä kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

–Satuin viimein löytämään youtubesta kaksi kokonaista ottelutallennetta Bayern Münchenin peleistä. Se oli kiinnostavaa, mutta hidasta työtä.

Kansojen liigan ottelu Suomi–Unkari kello 19 Ratinassa.

Jukka Ritola / Aamulehti