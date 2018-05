Kalavelat menivät maksuun – Suomen lentopallonaiset pusersivat komean voiton ennakkoon selvästi vahvemmasta Kroatiasta

STT Turku

Suomen naisten lentopallomaajoukkue on voittanut Kultaisen Euroopan liigan ottelussa Kroatian 3–1. Turussa pelattu ottelu meni Suomelle erälukemin 25–18, 24–26, 25–15, 25–19.

Voitto on Suomelta kova suoritus, sillä Kroatia on naisten maailmanlistalla peräti 60 sijaa Suomea korkeammalla. Kroatia on 19:ntenä ja Suomi sijalla 79.

Suomen ykköstykki oli Piia Korhonen, joka takoi peräti 23 pistettä.

Suomi on pelannut Euroopan liigassa neljä ottelua, joista se on voittanut kolme. Ainoa tappio on tullut Kroatialle, joten Suomi maksoi samalla kalavelkoja.

Suomi johtaa lohkoaan ennen myöhemmin keskiviikkona pelattavaa Ranska–Unkari-ottelua.

Suomelle Kroatia-kamppailu oli turnauksen viimeinen kotiottelu. Joukkueella on jäljellä vieraspelit Ranskaa ja Unkaria vastaan. Suomi voitti kaikki kolme kotiotteluaan.