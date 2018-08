Kaksi juoksua riitti voittoon – Manse PP:n naiset tasoittivat välieräsarjan yli tuhannen katsojan iloksi

Noora Takamäki Aamulehti

Manse PP tasoitti naisten Superpesiksen välieräsarjan kotonaan Kaupissa 1–1:een, kun Porin Pesäkarhut kaatui lähes pienimmällä mahdollisella erolla.

Manse juhli koleahkossa sunnuntaissa jaksovoitoin 1–0 (1–1, 1–0), ja takasi sillä ainakin kaksi jatkopeliä välieräsarjassa.

Kaupin pesäpallostadionilla 1 039 katsojaa juhli omiensa kanssa.

–Onhan tämä Kaupin yleisö ihan mahtava. En ole ikinä missään saanut kokea tällaista kotiyleisöä, jossa kaikki ovat ihan satasella takana, molemmat Manse PP:n juoksut lyönyt Susanna Kylä-Kause iloitsi.

MITÄ TAPAHTUI Manse PP–Pori 1. jakso: Pori avaa ottelun juoksutilin, kun Milla Lindström karkaa harhalla toisen vuoroparin tasoittavalla kotiin. Manse PP saa tililleen ensimmäisen kolmostilanteen vasta kolmannessa vuoroparissa, mutta se tuottaa heti tulosta: Susanna Kylä-Kause lyö ja Anniina Kiviharju tuo. Jakso päättyy tasan juoksuin 1–1. 2. jakso: Manse PP aloittaa rivakasti toisella jaksolla tappaen ensin nopeasti porilaisten avausvuoron ja tahkoten itse 1–0-johdon. Jälleen lyömässä Kylä-Kause, kotiin rientää Kirsi Ala-Lipasti. Lisäjuoksuja ei synny, joten Manse voittaa jaksovoitoin 1–0 ja tasoittaa välieräsarjan 1–1:een. Yleisöä: 1 039 Kolmas välieräottelu pelataan Porissa keskiviikkona 29. elokuuta ja neljäs lauantaina 1. syyskuuta Kaupissa.

Kylä-Kause, 29, on pelannut erinomaista kautta. Runkosarjassa hän oli tehopistetilaston viides 47 lyödyllä ja 12 tuodulla juoksulla sekä viidellä kunnarilla. Tahti on jatkunut pudotuspeleissä.

–Kai se on sitä kokemusta, ja nyt ovat lyönnitkin menneet sinne, minne olen halunnut. Yllättävän hyvin lyönti on löytynyt kauden lähtökohtiin nähden. Joukkueena tätä kuitenkin tehdään ja teen sen, mitä minulta vaaditaan. On meillä sisäpelissä parannettavaa, ja saavat siellä muutkin onnistua, Kylä-Kause tuumasi.

Lähtö ei toimi

Manse PP:n sisäpeli on ollut välillä pulassa. Sunnuntain ottelussa kolmostilanteita syntyi kuusi, lauantaina seitsemän.

–On selvää, että paljon menee ulkopelien hyvyyteen, mutta totta kai laatua pitää saada lyöntiin ja tyly pitää olla. Se on nyt todettu, että molempien etukentät suorittavat todella hyvin, niin kovaa pitää varmasti alkaa lyödä jo keskiviikkona, Manse PP:n pelinjohtaja Jarkko Pokela arveli tukkoisen sisäpelin syiksi.

Pelinjohtajaa ei haittaisi, vaikka mestaruuteen riittäisi, kun onnistuisi takomaan ottelussa muutaman juoksun. Porin kanssa kun on kyse pienistä marginaaleista.

–Sisällä on parannettavaa, mutta tällä viikolla jouduimme tekemään ulkopelinkin kanssa todella paljon töitä. Olemme antaneet kärkijoukkueita vastaan paljon juoksuja, mutta nyt meillä on tukiranka. Porissa pelasimme lauantaina seitsemän vuoroa ulkona aika hyvin, nyt pelasimme koko paketin hyvin.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

Onko matka kakkospesältä kolmoselle pidentynyt vai mikä omassa pelissä on syynä kolmostilanteiden vähyyteen?

–Olemme olleet helisemässä emmekä osaa rytmittää (lukkari Kaisa) Salmelan syöttöön ja myöhästymme lähdöistä. Meidän pitää päästä lähtemään, siinä on iso homma, Pokela analysoi.

Salmela kiinnitettiin Poriin ottelukohtaisella sopimuksella lukkari Minttu Vettenrantaa korvaamaan. Salmela pelasi naisten Superpesiksessä viimeksi 2013, mutta ei nyt tärissyt. Lyöntivoimaksi Manselle Kylä-Kausen rinnalle ja Salmelan syöttöä haastamaan Pokela kaavailee nostavansa keskiviikon otteluun Henna Suomisen.

–On hankalaa, kun tilannemäärä jää pieneksi ja sinne tarvitsisi etenijöitä ja vaihtajia. Mutta kyllä he molemmat luultavasti pelaavat keskiviikkona.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

Intoa ja rentoutta pudotuspeleissä

Viime syksynä pudotuspelit jäivät Kylä-Kauselta väliin eturistisidevamman vuoksi, ja tämän vuoden tosipelejä ovatkin värittäneet rentous ja nauttiminen. Sarjan tasoittaminen kotona oli tärkeää pelivireen kannalta.

–Kun kävimme Porissa pelaamassa, niin huomasimme, että sielläkin peli on voitettavissa. Lauantaina omat virheet ja ajattelemattomuus söivät voiton meiltä, mutta me lähdemme sinne keskiviikkona kahta kauheammin ja otamme voiton, Kylä-Kause vakuutteli.