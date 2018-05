Kaikki jalkapallon MM-kisoista: tästä jutusta löydät mehukkaimmat tarinat, historiatilastot ja Venäjän MM-turnauksen otteluohjelman

Pekka Aalto Aamulehti

Jalkapallon 21. MM-kisat pelataan Venäjällä 14.6.–15.7. Kisakaupunkeja on 11, joista Moskovassa otteluita nähdään kahdella stadionilla. Otteluohjelma on tämän jutun lopussa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan valintakomitea myönsi turnauksen Venäjälle 2.12.2010. Toisella äänestyskierroksella sen kovin kilpailija oli Portugalin ja Espanjan yhteishakemus, joka sai 7 ääntä. Venäjä voitti kisat saatuaan 13 ääntä eli yli puolet 22:sta.

Venäjällä ei ole aiemmin järjestetty MM-turnausta.

Ensimmäiset kisat pelattiin vuonna 1930 Uruguayssa. Sittemmin maailmanmestaruus on ratkottu neljän vuoden välein, pois lukien 1942 ja 1946 toisen maailmansodan takia.

20 turnauksesta kymmenen on nähty Euroopassa, viisi Etelä-Amerikassa, kolme Pohjois-Amerikassa ja kerran Aasiassa sekä Afrikassa.

Kisat on jaettu vain kerran, vuonna 2002 Etelä-Korean ja Japanin kesken.

Kahdesti MM-jalkapallon on järjestänyt Italia, Ranska, Brasilia, Meksiko ja Saksa.

Brasilialle joka neljäs mestaruus

Venäjällä mestaruutta puolustaa Saksa, joka kukisti vuoden 2014 MM-loppuottelussa Argentiinan jatkoajalla 1–0 Mario Götzen osumalla.

Saksa on ollut useimmin finaalissa. Kahdeksalla yrityksellä mestaruuksia on tullut neljä.

Brasilia on voittanut peräti viisi maailmanmestaruutta (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Italialla on Saksan tapaan neljä MM-kultaa.

Kahteen ovat pystyneet Argentiina ja Uruguay, yhteen Ranska, Englanti ja Espanja.

Mestaruuden kunniaksi voittajille jaettiin vuoteen 1970 saakka ranskalaisen jalkapallovaikuttajan Jules Rimetin nimeä kantanut pokaali.

Vuodesta 1974 eteenpäin mestarit ovat kohottaneet ilmaan italialaisen Silvio Gazzanigan suunnitteleman MM-pokaalin (Fifa World Cup Trophy). Pokaali on 36 senttiä korkea, painaa 6,175 kiloa ja on tehty 18 karaatin kullasta.

Mikään maa ei saa pokaalia alkuperäistä omakseen.

Pele omassa luokassaan

Pelaajista vain brasilialainen Pele (s. 23.10.1940) on voittanut kolme maailmanmestaruutta. Hyökkääjä valittiin ensimmäiseen MM-turnaukseensa vuonna 1958 Ruotsiin 17-vuotiaana. Hän viimeisteli kisoissa kuusi maalia, joista kaksi finaalissa Ruotsin verkkoon.

Neljä vuotta myöhemmin Brasilian kotikisoissa Pele osui kerran, kun maa juhli jälleen kultaa.

Englannissa 1966 Pele teki jälleen yhden MM-maalin, kun mestaruuden nappasi kotijoukkue.

Taituri sinetöi maineensa ylivertaisena jalkapalloilijana vuonna 1970 Meksikon kisoissa, kun Brasilia marssi loistavilla esityksillä voittoon. Pele lihotti maalitiliään neljällä osumalla ja sai näin kasaan 12 MM-kisamaalia. Se riittää kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi.

WALTER BIERI

Kaikkien aikojen paras maalintekijä MM-peleissä on saksalainen Miroslav Klose, joka latoi 16 osumaa neljässä turnauksessa (2002, 2006, 2010, 2014).

Kolme kuuluisaa maalia

MM-kisoissa on tehty 2379 maalia, joista kolme nousee ylitse muiden. Taianomaisista kolmesta osumasta kaksi tehtiin samassa ottelussa Meksikossa vuonna 1986. Kolmesta historian kuuluisimmasta maalista kahta ei olisi ikinä pitänyt hyväksyä.

Elettiin kesäkuun 22. päivää vuonna 1986. Meksikon MM-kisat kääntyivät kohti loppuhuipennusta. Englannin ja Argentiinan puolivälieräpeliä hehkutettiin päiväkausia etukäteen, mutta tuskin kukaan arvasi, millainen näytelmä ottelusta tulisi.

Maalittoman avausjakson jälkeen jättimäisellä Azteca-stadionilla alkoi tapahtua. Puolivälierän 51. minuutilla Jorge Valdano lähetti keskityksen Englannin puolustuksen taakse. Kaikkien hämmästykseksi Argentiinan 168-senttinen Diego Maradona päihitti Englannin 185-senttisen maalivahdin Peter Shiltonin ilmataistelussa ja pallo vieri maaliin.

Hidastukset osoittivat kiistattomasti, että palloon osui Maradonan vasen käsi – ei suinkaan miehen pää.

Erotuomari Ali Bin Nasser teki elämänsä virheen ja hyväksyi maalin. Myöhemmin antamassaan haastattelussa tunisialainen Nasser väitti kärsineensä piilevistä peräpukamista, joiden hoitamiseen käytetty lääkitys vaikutti hänen kaukonäköönsä.

Maradona julisti ottelun jälkeen, että pallon työnsi maaliin "Jumalan käsi" (espanjaksi Mano de Dios). Vasta elämäkerrassaan Yo Soy El Diego (julkaistu 2000, suomeksi Olen Diego) Maradona myönsi härskin tempun: - Nyt voin sanoa sen, mitä en voinut sanoa silloin. Se ei ollut Jumalan käsi, se oli Diegon käsi, Maradona selvitti.

DyN

Samassa ottelussa Maradona pujotteli puolen kentän takaa viiden puolustajan ohi pahantekoon. Tuo osuma on äänestetty lukuisia kertoja kaikkien aikojen maaliksi, viimeksi vuonna 2002.

Jopa Englannin manageri Bobby Robson kuvaili tappion tuskassa maalia ihmeeksi.

–Eihän maali voi olla ihme. Maailmassa ei ole muita ihmeitä kuin Raquel Welch, Maradona viittasi 1960-luvun povipommiin.

Argentiina eteni välieriin Maradonan kahdella oivalluksella 2–1. Gary Linekerin kavennus ei riittänyt mihinkään ja jälkipyykkiä pestään vieläkin.

Maalivahti Shilton julkaisi elämäkertansa neljä vuotta Maradonaa myöhemmin. Arvaatte varmaan, mikä kuva komeili kirjan takakannessa.

Yhteenveto Jalkapallon MM-kisat numeroina Maailmanmestaruudet Brasilia 5 Saksa 4 Italia 4 Argentiina 2 Uruguay 2 Ranska 1 Englanti 1 Espanja 1 Eniten MM-turnauksia (maat) Brasilia 21 (aina mukana) Eniten MM-otteluita (maat) Saksa 106 Eniten MM-voittoja Brasilia 70 Maalintekijät kautta aikain Miroslav Klose (Saksa) 16 (24 ottelua) Ronaldo (Brasilia) 15 (21) Gerd Müller (Länsi-Saksa) 14 (13) Just Fontaine (Ranska 13 (6) Pele (Brasilia) 12 (14) Eniten mestaruuksia (pelaajat) Pele (Brasilia) 3 Eniten otteluita (pelaajat) Lothar Matthäus (Saksa) 25

Shilton on kääntänyt Jumalan käden edukseen. Maalivahtilegenda puhuu maksua vastaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tv-ohjelmissa. Kun Aamulehti pyysi vuonna 2006 Shiltonilta kymmenen minuutin puhelinhaastattelua, vastaus oli tyly.

–Paljonko tarkalleen ottaen olette valmiita maksamaan, Shiltonin assistentti tiedusteli.

Jumalan käsi käy kaupaksi.

Yksi tuote on Maradonan ja Shiltonin nimikirjoituksella varustettu juliste, jonka saa omakseen 200 Englannin punnalla (292 eurolla). Kuva on täsmälleen sama, joka komeilee tämän jutun lähtöaukeamalla.

Suositun brittiyhtyeen New Orderin kappaleesta Touched by the Hand of God tuli hitti vuonna 1987.

Lista on loputon.

Maradonan tempun taustalla oli maiden eripura. Se huipentui sotaan Falklandin saarista vuonna 1982, jota argentiinalainen kirjailija Jorge Luis Borges kuvaili "kahden kaljun miehen taisteluksi kammasta".

Tora alkoi jo vuoden 1966 MM-kisoista, kun Argentiinan kapteeni Antonio Ubaldo Rattin ajettiin ulos ja maa putosi jatkosta. Kotijoukkue Englanti hyötyi ja marssi aina mestaruuteen saakka.

Turnauksen loppuottelussa tehtiin maali, joka sekin kuohuttaa yhä - etenkin saksalaisia. Englannin hyökkääjä Geoff Hurst kiskaisi jatkoajalla kanuunavedon poikkipuuhun, josta pallo kimposi maaliviivalle. Englantilaiset vaativat maalia, saksalaiset protestoivat rajusti. Ratkaisun teki lopulta linjatuomari Tofik Bakhramov pitkän jahkailun jälkeen.

Maali! 3–2 kotijoukkueelle! Kotiyleisö repesi liitoksistaan.

Totuus ei paljastu ikinä. Tutkijat ovat kelanneet vanhat videonauhat puhki, mutta asiaan ei ole saatu varmuutta edes nykytekniikan avulla. Bakhramov pysyi päätöksensä takana kuolemaansa saakka ja tuskin on muuttanut mieltään sen jälkeen.

Hurst kaatui laukaisuhetkellä, eikä nähnyt tilannetta. Englannin toinen hyökkääjä Roger Hunt nosti välittömästi kätensä ilmaan, eikä ottanut askeltakaan paluupalloon. Englanti voitti mestaruuden maalein 4–2.

Siis kaksi kuuluisaa maalia, jotka eivät olleet maaleja. Aika hyvin, kaksi kolmesta. Jalkapalloilun draamaa parhaimmillaan.