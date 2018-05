Kaikki MM-kiekon finaalimaista: Millä ihmeellä Sveitsi voi murtautua raamikkaiden ruotsalaispakkien ohi?

Tapani Salo Aamulehti, Kööpenhamina

Jääkiekon MM-finaalissa Kööpenhaminassa kohtaavat Ruotsi ja Sveitsi. Kamppailu alkaa kello 21.15. Seuraavassa on kaikki tarpeellinen finaalimaista.

Ruotsilla ei ole yhtään heikkoa lenkkiä

Ykköstähti: Anaheimin Ducksin raamikas hyökkääjä Rickard Rakell komeilee Ruotsin sisäisen pistepörssin kärjessä tehoin 6+8=14. Sollentunassa syntynyt hyökkääjä teki NHL:ssä tällä kaudella 34 maalia. Rakell on työteliäs luistelukone, joka painaa uupumatta kaukaloa edestakaisin. Hän näyttää asenteellaan suuntaa koko Ruotsin joukkueelle. ★★★★

Hyökkäys: Ruotsin valmentajalla Rikard Grönborgilla on mistä valita. Jokaiseen ketjuun riittää NHL:ssä meritoituneita pelaajia. Kaksikko Filip Forsberg–Viktor Arvidsson toi timanttisen lisän Tre Kronorille Nashvillen pudottua NHL:n playoffeissa. Arvidsson upotti kaksi maalia välierässä USA:n verkkoon. ★★★★

Kaikki tarpeellinen MM-kiekon finaalimaista: Millä ihmeellä Sveitsi voi murtautua raamikkaiden ruotsalaispakkien ohi?

Puolustus: Ruotsin pelaavan pakkikuusikon pienin mies on 188-senttinen John Klingberg. Oliver Ekman-Larsson ja Klingberg ovat puolustuksen kiekolliset johtajat. Kuusikossa on niin paljon kiloja ja senttejä, että Ruotsin maalille yrittäminen vaatii rohkeutta ja korkeaa kivunsietokykyä. ★★★★★

Maalivahdit: Yli satakiloinen ja 195-senttinen Anders Nilsson pelasi upean ottelun välierässä. Jättikokoinen vahti seisoi päällään ja vei viimeisenkin toivonkipinän jenkeiltä. Vancouverin vahti on tulikuumassa vireessä MM-jäällä. ★★★★

Valmennus: Tähtisikermää johtaa Rikard Grönborg. Grönborg, 49, on suorittanut kandidaatin tutkinnon joukkoviestinnässä St.Cloud State-yliopistossa ja hänellä on maisterin paperit yritysjohtamisesta Wisconsinin yliopistosta. Grönborgin valmennusfilosofia perustuu suoraviivaiseen pohjoisamerikkalaiseen pelityyliin. Kun käytännössä koko Ruotsin joukkue on NHL:stä, Grönborgin on helppo myydä pelaajille taktiikkaansa. Viime vuonna Ruotsi voitti Grönborgin johdolla MM-kultaa. ★★★★

Fischer piiskaa Sveitsin ihmeidentekijöitä

Ykköstähti: Puolustaja Roman Josi on Sveitsin jääkiekon Roger Federer: tyylikäs, vahva ja kylmähermoinen. Nashville Predatorsin 28-vuotias kapteeni on tehnyt viidellä peräkkäisellä kaudella vähintään 40 tehopistettä NHL:n runkosarjassa. Bernissä syntynyt Josi on loistava luistelija ja osaa ennakoida kaukalon tapahtumia erinomaisesti. Hän luo nerokkailla oivalluksillaan tekopaikkoja pelikavereilleen. ★★★★★

Hyökkäys:Nino Niederreiter ja Enzo Corvi pelasivat pikkupoikina yhdessä Churin pikkukaupungin junioreissa. MM-kisoissa duo palasi yhteen 13 vuoden tauon jälkeen. He ovat olleet Sveitsin hyökkäyspelin dynamo. Nashvillen Kevin Fiala on vahva lisäys Sveitsin luisteluvoimaiseen hyökkäykseen. SC Bernin Tristan Scherwey on melkoinen polkukone. ★★

Puolustus: Josi johtaa ja New Jersey Devilsin Mirco Müller antaa tulitukea. Davosin Ramon Untersander on ollut yllättävän tehokas. Käkikellomaan puolustus on hyvä sekoitus kiekollista taitoa ja fyysisyyttä. ★★★★

Maalivahdit: SC Bernin Leonardo Genoni on kantanut torjuntavastuun, kun Reto Berra on kärsinyt kolhuista. Genoni torjuu omatakeisella tyylillä ja pomputtelee kiekkoja, mutta venyy myös ihmetorjuntoihin. Maalivahtipeli on Sveitsin joukkueen suuri arvoitus finaalissa. Kestääkö vai mureneeko? ★★★

Valmennus: Zugissa syntynyt tulisieluinen Patrick Fischer on entinen hyökkääjä. Hän pelasi pääosin Sveitsissä, mutta kiekkoili myös yhden kauden NHL:ssä Phoenix Coyotesin riveissä ja yhden kauden Pietarin SKA:ssa Venäjällä. 43-vuotias Fischer on kovan tsempparin maineessa. Hän haluaa joukkueensa pelaavan suoraviivaiseen pohjoisamerikkalaiseen tyyliin. Tunne on yhtä tärkeä kuin taktiset kuviot Fischerin valmennusfilosofiassa. ★★★★