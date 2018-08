Kahden lajin palvelija Topi Raitanen taitaa puomin ylityksen vesiesteelläkin

Yrjö Kares Aamulehti

Suomi–Ruotsi-maaottelun aattona estejuoksija Topi Raitasta hymyilytti vesiesteen päällä. Hän seisoi valokuvaajan pyynnöstä puomilla, kuin lajivoittoa ennakoivasti.

–Suomea kohti maaotteluvoittoa auttaisi osaltaan, jos veisimme lajipisteet. Siihen on edellytyksiä, Raitanen aprikoi.

Monessa ammatissa leipä on laulun sanoin pieninä palasina maailmalla. Sitä mukaillen voisi todeta, että perinteisessä maaottelussakin Suomen pitäisi niin miehissä kuin naisissakin nipistää useissa lajeissa pisteitä ruotsalaisilta, joita pönkittää parempi tilastotulos kuin suomalaisia.

Rohkeasti haastamaan

Berliinin EM-kisoissa esteissä kahdeksanneksi juossut Raitanen putoaa muiden suomalaisten tavoin haastajaksi maaottelun päätöslajissa 1500 metrillä lauantaina.

–Rohkeasti juoksemalla voi ruotsalaisia vastaan menestyä. Minun pitäisi kuitenkin pystyä hivuttavan pitkään kiriin. Jos ratkaisu jää loppukirin varaan, niin takkiin tulee Calle Berglundia ja mahdollisesti muitakin ruotsalaisia vastaan, Raitanen ennakoi.

Kilpakumppani myös kehittää

Raitanen, 22, harjoitteli tätä kautta varten yhteensä useita kuukausia ulkomailla korkean paikan leireillä ruotsalaisten ja erityisesti samanikäisen Berglundin kanssa.

–Olen kehittynyt juoksijana Berglundin kanssa ja olen myös todennäköisesti auttanut häntä uralla eteenpäin, Raitanen otaksuu.

Kun kilpailee tutun miehen kanssa vaikka maaottelussa, ei Raitasen mielestä edes jännitä niin paljon eri kisoissa.

–Kilpailujen ulkopuolella pidämme yhteyttä, viestittelemme ainakin viikoittain kuulumisia.

Nopeutta on tullut lisää

Raitanen on juossut tänä vuonna 1500 metrin ennätyksekseen 3.41,88 ja pitkien matkojen juoksijalle 800 metriä hyvään aikaan 1.48,92. Kirivaihde voisi riittää 1500 metrillä ruotsalaisrintaman pilkkomiseen.

Eniten Raitasen mieltä lämmittää kesän juoksuista EM-kisojen esteiden alkuerän voittoaika 8.28,48.

–Se oli vuoden paras ja myös taktisesti viisas juoksu. Aina voi sanoa, ettei alkuerässä loppukirin olisi tarvinnut olla niin kova. Minusta nuorenakin pitää pystyä yhteen kovaan juoksuun, vaikka toinen juoksu – tässä tapauksessa finaali – olisi vähän heikompi, Raitanen miettii.

Ei keskinkertaisuudelle

Kunnianhimosta kertoo se, että kaksi keskinkertaista juoksua eivät ole miehelle mieluinen vaihtoehto.

–Toisen juoksun saa paremmaksi, kun jaksaa harjoitella, Raitanen täsmentää.

Raitanen jatkaa ratakautta vielä pari viikkoa maaottelun jälkeen.

–Olen mukana SM-viesteissä, todennäköisesti 4 x 1500 metrillä ja päätän kauden 14. syyskuuta 3000 metrin juoksuun tiilimurskalla Kokkolassa.

Syysrastit odottavat

Sen jälkeen aikaa on taas toiselle rakkaudelle, suunnistukselle.

–Kokkolan kisojen jälkeen suunnistan sunnuntaina Oulussa SM-sprintissä ja todennäköisesti sen jälkeen ainakin Halikko-viestissä, Raitanen tuumaa.

Raitanen arvelee ehtivänsä suunnistaa arvokilpailut mielessä vielä yli kolmekymppisenä.

–Tällä hetkellä suunnistus on minulle enemmän mukavaa vaihtelua. Ensi vuonna yleisurheilun MM-kisat ovat tavallista myöhemmin syksyllä, joten saatan alkuvuodesta myös suunnistaa enemmän kuin tänä vuonna.

–Suunnistus on tuonut paljon voimaa juoksemiseeni, mutta radalla juoksuasento on kuitenkin pystympi kuin maastossa. Myös pakaran on noustava radalla enemmän kuin maastossa, Raitanen tähdentää.