Olympiamitali jäi saamatta: Kaisa Mäkäräinen ampui yhden sakon liikaa – Kuzmina voitti viimeisen henkilökohtaisen kilpailun

Mikko Gynther Alma Media

Kaisa Mäkäräinen on sijoittunut kymmenenneksi olympialaisten ampumahiihdon yhteislähtökisassa. Voiton vei Slovakian Anastasia Kuzmina.

Lähtökohta:

Kyseessä on erittäin todennäköisesti Mäkäräisen, 35, uran viimeinen henkilökohtainen kilpailu olympialaisissa. Hän tuskin on mukana neljän vuoden kuluttua. Suomen mitalisauma joukkuekisoissa on teoreettinen, joten samalla tämä on Mäkäräisen viimeinen mahdollisuus olympiamitaliin. Miten hän käsittelee tilanteen henkisesti?

Mäkäräinen ei ole vielä onnistunut näissä kisoissa. Paras sijoitus on 13:s. Vaikeudet ovat tiivistyneet ampumapaikalla. Mäkäräinen on ampunut yhteensä 12 hutia 50 laukauksella eli osumaprosentti on 76. Yhteislähtökilpailussa ammutaan neljä kertaa. Sakkoja tuskin saa tulla kahta enempää, jotta Mäkäräinen pysyy mitalitaistelussa. Kaksikin voi olla liikaa.

1. ammunta:

Ensimmäisellä makuupaikalla ei juuri ohilaukauksia nähty. Yksi nolla-ampujista oli Mäkäräinen. Hän kuitenkin ampui sen verran hitaasti, että oli ensimmäisen ampumapaikan jälkeen 12,8 sekuntia Anastasia Kuzminaa perässä.

2. ammunta:

Mäkäräinen ampui toiselta makuupaikalta viimeisen laukauksen ohi. Hän oli toisen ampumapaikan jälkeen 15:ntenä. Eroa kärkiurheilija Kuzminaan oli 41,6 sekuntia.

Ampumapaikalla ei tuullut, joten moni ampui edelleen puhtaasti. Mäkäräisen edellä olevista neljä on ampunut yhden sakon, muut ovat ampuneet puhtaasti.

3. ammunta:

Mäkäräinen tiputti kaikki taulut ensimmäiseltä pystypaikalta. Hän nosti sijoitustaan jo hiihdon aikana ennen ampumapaikkaa ja hyvän ampumasuorituksen jälkeen sijoitus oli kymmenes. Ero kärkipaikan pitäneeseen Kuzminaan oli 43,6 sekuntia. Pronssisijaan oli matkaa vain 15 sekuntia. Kärkiviisikko oli ampunut puhtaasti.

4. ammunta:

Kuzmina tuli peräti 50 sekunnin johtoasemassa viimeiselle ampumapaikalle. Hän ampui neljä taulua hyvällä rytmillä, mutta viimeinen laukaus kesti pitkään. Hän ampui sen ohi, mutta slovakialainen piti silti kärkipaikan 25 sekunnin erolla Darja Domratshevaan.

Norjan Tiril Eckhoff ampui viimeisen paikan puhtaasti ja nousi kolmanneksi. Mäkäräinen ampui yhden sakon ja oli viimeisen ampumapaikan jälkeen kymmenentenä 16 sekunnin päässä Eckhoffista.

Maali:

Kuzmina, Domratsheva ja Eckhoff oli myös lopullinen kärkikolmikko. Mäkäräinen ei pystynyt parantamaan sijoitustaan ja oli kymmenes minuutin erolla Kuzminaan. Pronssiin jäi eroa 33 sekuntia.

Kuzmina ja Domratsheva ampuivat kisassa yhden sakon, Eckhoff kaksi. Kärkikymmeniköstä vain seitsemänneksi sijoittunut Nadezhda Skardino selvisi ilman sakkokierroksia. Mäkäräinen ampui yhden sakon liikaa mitalitaistelua ajatellen.

Tämä oli päivittyvä uutinen.