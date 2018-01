Jussi Tapola olympiakiekon voimasuhteista: "Venäjä on ykkössuosikki, mutta tiedämme, kuinka heitä vastaan pitää pelata"

Tapani Salo Aamulehti

Leijonien valmennustiimin Jussi Tapola nimeää Venäjän olympiakisojen miesten jääkiekon ykkössuosikiksi.

–Venäjän joukkue on rakennettu tukevalle pohjalle. Runkoryhmä tulee Pietarin SKA:sta ja Moskovan TsSKA:sta. Heillä on tutut pelaajat, tutut valmentajat, tutut ylivoimat. Kaikki on pedattu KHL:n sarjatauoista lähtien olympiamenestystä varten.

Venäjän jälkeen tulee tasainen haastajien joukko. Suomi kuuluu luonnollisesti tähän ryhmään.

–Tshekki on kova, Ruotsi on kova. Kanada ja USA ovat mielenkiintoisia – miten ne saavat yhteisen jutun toimimaan joukkueissaan: voi tulla ihan huippua tai jotain siltä väliltä. Se on arvoitus.

–Tshekki on tehnyt hyviä suunnanmuutoksia peliinsä. Se perustuu luisteluun, kamppailuun ja suunnanmuutospeliin.Tyyli ei ole enää tshekkiläistä taitokiekkoa, vaan työntekoa ja kovaa kamppailua.

Ruotsi on aina Ruotsi, Tapola painottaa, mutta tähdentää, että Leijonat voi voittaa jokaisen joukkueen olympiajäällä.

–Venäjä on ykkössuosikki, mutta tiedämme, kuinka heitä vastaan pitää pelata. Emme onnistuneet taktiikan toteutuksessa joulukuussa Moskovassa (Venäjä voitti 2–0), mutta opimme siitä taas paljon. Jos kohtaamme heidät olympialaisissa, olemme paljon valmiimpia.