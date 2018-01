Josveisin komennossa kohti Pariisin kylmäveriottelua

Esa Maaranen

Suomen neljän hevosen joukkue matkustaa Josveisin komennossa Pariisin kylmäveriotteluun 18. ja 22. helmikuuta. Vincennesin radalla suomalaiset kohtaavat kahdesti neljä ruotsalaista ja norjalaista kylmäveristä.

Pariisin karsintalähdössä Teivossa Josveis oli omaa luokkaansa. Kun Antti Ojanperä pääsi ruunallaan lähtöauton takaa keulaan, startti oli käytännössä ohi. 23-vauhtisen ensimmäisen puolikkaan jälkeen Ojanperä sai rauhoittaa matkavauhdin mieleisekseen.

Teivon rahasuoralla Josveis pakeni alta pois ja 9-vuotiaan hevosen voittoaika oli 27,6a/2100 metriä.

–Pariisiin lähdemme hyvillä mielin, totesi Ojanperä voittajahaastattelussa.

Josveisin lisäksi Vincennesin kylmäveriotteluun matkaavat karsintalähdön kakkonen Virin Eko, kolmonen Pireus ja nelonen Mökin Tähti.

–os Suomipoika ei olisi laukannut lähdössä, Kupori olisi voinut päästä piikkiin. Otimme alun varman päälle. Josveis ei tee hirveästi eroa muihin, vaikka maalissa oli vielä paljon voimia tallella, Ojanperä jatkoi.

Isä ja poika ottivat yhteen

Lämminveristen päälähdössä ottivat yhteen isä ja poika Koivunen. Olli Koivunen johti Shadow of Brisbanella vielä ennen viimeistä kaarretta, mutta kun isä Harri Koivunen käänsi Fine By Men johtavan takaa toiselle, Ollin ruuna oli lyöty.

Kovan loppukirinsä ansiosta Fine By Me otti jo toisen peräkkäisen tolppansa Teivossa.

–Tammalla on niin hyvä pätkä, että päästin Ollin suosiolla aluksi keulaan. Shadow of Brisbanea on muuten vaikea voittaa. Harmittaa, kun en päässyt Pariisiin. Kaksi hevosta lähti kovaa Suomipojan kupeilta ja se vastasi laukalla, Koivunen manasi huonoa onneaan.

Toto5-pelissä Harri Koivunen otti toisen tolpan yllättäjä Don Herkulesilla. Kun muut ykköset olivat Finn McCool ja Lumitykki, oikealla rivillä lunasti yli 3 500 euroa.