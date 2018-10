Jose Mourinho toistaa samat virheet kaudesta toiseen – Liian suuri ego ajaa miehen riitoihin ja eroon, ja nyt kärsijänä on Manchester United

Noora Takamäki Aamulehti

Missä ovat Manchester Unitedin faniveisusta tutut kunnian päivät? Karavaani ei kulje, mutta yksi rakkikoira jaksaa räksyttää.

Englantilaisseuran harmiksi tuo rakkikoira tulee seuran sisältä ja tottelee nimeä Jose Mourinho.

Portugalin vuosisadan manageri, ennätyssiirtosummien kuluttaja ja yksi maailman menestyneimmistä managereista siirtyi ManUn puikkoihin tilanteessa, jossa Punaiset paholaiset kaipasivat tiukasti pysyvyyttä – ja menestystä. Valioliigan ja Euroopan suurseuralla oli ollut pokaalirintamalla suurten voittojen osalta hiljaista.

Mourinhon, 55, ensimmäisellä kaudella ManUssa hän pokkasi Community Shieldin, Englannin liigacupin finaalin ja Eurooppa-liigan voitot. Hän voitti itselleen kunniaa – ja aikaa – olemalla ensimmäinen ManU-manageri, joka nappasi debyyttikaudellaan merkittäviä cup-voittoja.

Kausi 2018-19 on puolestaan alkanut katastrofaalisesti.

Ennätyksellisen surkea alku Valioliigassa (kaksi tappiota kauden kolmesta avauspelistä ja Mourinhon uran suurin kotitappio) on jatkunut ankealla Mestarien liiga -kohtaamisella: maalittoman Valencia-tasapelin jälkeen osansa suunsoitosta sai Manchesterin poliisi, jonka piikkiin manageri laittoi joukkueen myöhästymisen. Sitä ennen Mourinho oli ehtinyt haukkua toimittajat ja pelaajat.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun Mourinho tykittää hyvää tulosta ennen kuin ote alkaa lipsua ja mielenkiinto kadota.

Mies teki Portugalissa 2000-luvun alkupuolella managerina komeaa jälkeä ja herätti Euroopan suurseurojen kiinnostuksen. Hän siirtyi 2004 Chelseaan ja vietti aluksi kissanpäiviä. Kaudella 2006-07 silmukka Mourinhon kaulan ympärillä alkoi kiristyä, kun välit seuraomistaja Roman Abramovichin ja pelaajien kanssa rakoilivat. Ongelmista huolimatta Chelsea voitti Englannin liigacupin ja FA Cupin. Kausi 2007-08 alkoi surkeasti, ja Mourinho pakkasi laukkunsa jo syyskuun lopulla.

Hyvin samanlaisella kaavalla Mourinhon taival on mennyt muissakin seuroissa.

Kesällä 2008 Mourinho matkasi Italiaan Inter Milanin johtoon. Ensimmäinen kausi toi jo menestystä kotimaassa. Seuraavat kaksi kautta olivat silkkaa riitelyä, vaikka mukaan sopi myös Mestarien liigan voitto 2010. Real Madridissa Mourinho voitti ensimmäisten kahden kauden aikana (2010-12) kaikki korkeimman sarjatason kotimaiset tittelit, mutta sitten välit muun muassa Sergio Ramosin, maalivahti Iker Casillasin ja Mourinhon maanmies Cristiano Ronaldon kanssa tulehtuivat.

Chelseaan Mourinho palasi 2013 ja toi seuralle kunniaa 2014-15. Hallitseva Valioliiga-mestari kärsi 16 ottelussa 9 tappiota ja joulukuussa 2015 Mourinho sai lähteä. Välit pelaajiin ja johtoon olivat myrskyisät, vaikka sopimuksen purkamisen väitettiin tapahtuneen yhteisymmärryksessä.

Pari kautta Manchesterissa eivät ole muuttaneet Mourinhoa.

Huippumenestystä niittänyt manageri on pelaajien kauhu. Vielä pahempaa on se, ettei Mourinho näytä keksivän enää mitään uutta punaisen armeijansa peluuttamiseen. Ja jos kritiikkiä tulee, sulkee Mourinho kriitikoiden suut pohjoiskorealaisella ”minä olen oikeassa, muut ovat väärässä” -argumentoinnilla.

ManUssa Mourinho on ehtinyt arvostella ainakin puolustuskalustonsa tekniikkaa. Paul Pogban vikkelä kieli on aiheuttanut ranskalaispelurin ja managerin välille kinaa. ”Haluatteko, että kuolen?”, on ranskalainen joutunut vastaamaan huonosti päättyneen ottelun jälkeisiin haastattelupyyntöihin. Keskustelua lienee herättänyt myös Antonio Valencian epäonninen some-käytös Valencia-tasurin jälkeen: ManU-kapteeni tykkäsi, lausuntonsa mukaan vahingossa, Instagramissa kuvasta, jossa toivottiin Mourinhon potkuja.

Lähes 20 vuotta kestäneen manageriuransa aikana Jose Mourinho on tuonut johtamalleen seuralle poikkeuksetta menestystä. Poikkeuksetta portugalilaisen käskijän pesti on kuitenkin päättynyt seurajohdon, pelaajien, median tai kaikkien näiden kanssa riitautumiseen.

Historian valossa seurat ovat muutaman vuoden ajan Mourinhon egon pauhua jaksaneet, ja tuo aika alkaa olla ManUssa täynnä. Jos ManU häviää kotonaan Newcastlea vastaan lauantain liigakamppailun, olisi suoranainen ihme, jos Mourinho jatkaisi Punaisten paholaisten johdossa.

