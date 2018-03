Jopon koris: Tulikuuma Nokia, lämpenevä Pyrintö

Jorma Pokkinen

Edessä on taas se iso peli: BC Nokia vastaan naapuri Tampereen Pyrintö. Pisteitä on jaossa vain kaksi, mutta polemiikkia ennen ja jälkeen sitäkin enemmän. Asetelmasta ei epäselvyyttä – BC:n on viimeistään nyt näytettävä, ettei Pyrintö sille ole ikuinen monsteri ja mörkö.

Nokia onnistui vieraspelaajien vaihdoissa. Tammikuun seitsemästä pelistä tuli tappio vain Pyrinnölle. Helmikuussa Salon Vilpas nylki näädät, muut pelit BC voitti. Tai tilastoissa on yksi ratkaisematon, kun KTP-ottelu uusitaan ajanoton sekoilun vuoksi. Nokia on juuri nyt tulikuuma.

Nousu alkoi, kun serbi Dragan Labovic palasi kotipesäänsä. Leveyttä lisäsi kanadalainen heittokone Devoe Joseph. Kotimaisten Daniel Dolencin, Eldar Skamon ja Henri Hirvikosken rooli kaventui, mutta Nokia ei Nuori Suomi -ideologian ja Kaikki pelaa -hyväntekeväisyyden anna menoa haitata.

Syksy koetteli nokialaisfanien uskoa. Epäiltiin jopa valmentaja Ville Tuomisen kykyä ratkaista ongelmia. Perinteisestihän se ratkesi – palkattiin parempia, kalliimpia pelaajia. Tiukkoja pelejä oli edelleen, mutta nyt valmentaja tiesi mistä puhui: "Olemme olleet tarpeeksi näissä paikoissa ja uskon, että olemme oppineet aikaisemmista virheistä."

Pyrintöä vastaan BC on yksinkertaisesti jäätynyt. Nyt ratkaisijoita riittää ja se tekee pelistä arvaamattoman. Tulosveto on tällä kertaa vaikea laji.

Jos BC Nokia on pakkastalven kuuma joukkue, Pyrintö on myös lämpenemään päin. Se voi voittaa kenet tahansa (mm. Vilpas), mutta hävitä myös kenelle tahansa (alkukaudesta Korihait, Kobrat). Maaottelutauon jälkeen joukkue esitteli koko kentän paikkaprässiään ja valmentajakaksikko Sami Toiviainen–Ilpo Rantanen lupaa sarjanelosen ja viitosen kohtaamiseen Nokialle taas jotain uutta ja yllättävää.

Rohkeutta Pyrinnön kaksikolta ei puutu. Kun Kouvot oli kehunut olevansa kasvattajajoukkue, Pyrintö pisti keskinäisen ottelun aloitusviisikkoon itse kouluttamansa suomalaispelaajat. Oli siinä näkemistä – neljä jenkkiä penkillä.

Paikallispelin ratkaisijoiksi ennustan Espanjan, Turkin, Ranskan, Israelin ja Kreikan kautta Nokian löytänyttä Devoe Josephia. Pyrinnön Kenneth Manigaultin passin leimat ovat Australiasta ja Puolasta, ja ura nousussa Tampereella. Jompi kumpi, tai sitten joku muu.

Korisliigan tammikuun pelaajaa Laboa kannattaa katsella aina ja erityisesti yhdestä syystä. Ihmemies – vapaaheittoprosentti yli 95. On siinä junioreilla, Pyrinnöllä, Susijengillä ja kenellä tahansa oppimista.