Jopon koris: Salo pelastaa korisliigaa romahdukselta

Jorma Pokkinen

Nokia 543, Tampere 905, Uusikaupunki 682, Kouvola 992, Joensuu 505. Siinä viiden viimeisen liigaottelun katsojamäärät. Koko kauden yleisömäärä on edelliskaudesta kymmenkunta prosenttia miinuksella.

Erikoinen tilanne. EM-karsinnat antoivat sellaisen C-vitamiiniruiskeen, että sateiseen syksyyn eväiden piti kyllä riittää. Oli faneja, harrastajamäärä kivassa kasvussa, koris kovassa nosteessa. Mutta ei – eivät pullistele katsomot.

Seurat omistavat lajin. Koripalloliitto on palveluorganisaatio. Omistajien pitäisi nyt kysyä, olisiko palkallinen organisaatio edes hiukan huolissaan? Jos olisi, niin mitä sitten pitäisi? Pääkonttorissa yhden palkallisen toimenkuvaan kuuluva liigan ja aikuisten kilpasarjojen myynti ja markkinointi on kovin pieni resurssi.

Salossa sentään menee mukavasti. Kauden 12 suurinta kotipelien katsomoa tulee Salosta. Keskiarvo siellä on nyt 1 785 ja kasvua viime kaudesta toistakymmentä prosenttia. Ilman Vilpasta sarjan surkeus olisi katastrofin kynnyksellä.

Salossa olosuhteet ovat ok. Salo-halli on avara, valoisa areena. Omiin junioreihin nojaava fanitoiminta jaksaa painaa. Menestyksellä on imunsa.

Liian moni korisareena on muisto menneiltä ajoilta. Niin kultaisia muistoja kuin Tampereen Pyynikiltä, Nokian palloiluhallilta tai Töölön Kisahallista on, niin nostalgia ei enää jaksa kantaa. Vip-vieraiden palvelu on yritteliästä ja laadukasta, mutta tavallisten katsojien wc-jonot ja puutuvat takapuolet ovat osa karvasta totuutta.

Seurat ovat itse kaivamassa kuoppaansa. Helpon rahan toivossa Fanseat soittaa kaikki liigapelit. Monelle 7,90:n euron kuukausipalvelu riittää. Seuroille ei: Veikkaus-tv:lle myytiin kevääksi 15 liigaottelua ja pudotuspelejä päälle. Miksi vaivautua paikalle?

Kovin moni on kummissaan myös seurojen pelaajapolitiikasta. Ei kiinnosta katsoa, kun ulkomaalaiset pelaavat keskenään. Takavuosien persoonallisuudet jäivät vielä mieleen, mutta Damon Williamsin kaltaisia kentän ja katsomon sytyttäjiä jenkkien vaihtoruletissa ei enää vain synny.

Koris ei ole ongelmineen yksin. Useamman lajin ja seuran talouden pohja pettää katsomoiden kuihtuessa. Jos Helsingin Kalliossa on oma punaviher-kuplansa, niin urheilussa on hieman samaa yksisilmäisyyttä, omahyväisyyttä ja ymmärtämättömyyttä. Kyllä se tästä...

Mutkat eivät itsestään oikene. Presidentti Sauli Niinistö muistutti päättäjiä muutama vuosi sitten talousahdingossa: "On tartuttava toimeen, koska tekemättä ei voi jättää." Kun sen päätöksen tekee, keinoja kyllä löytyy.