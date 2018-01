Jopon koris: Nokian kurssi hinnoitellaan nyt

Jorma Pokkinen

BC Nokia teki sen, mikä monasti tapana on. Kaapi tyhjästä kukkarosta lisää euroja, vaihtoi vahvistuksia kalliimmiksi ja ryhtyi toivomaan. Nyt kun temput on tehty, mitataan joukkueen todellinen kurssi.

Dragan Labovic ja Devoe Joseph ovat meriiteiltään menneisyyden toivoja. Serbiystäväni muisteli, että Labovicistä odoteltiin vähintään euroliiga-tason tähteä. Joseph oli oman ikäluokkansa arvokisojen koritykkejä. Korisliigaan kummankin taso riittää erinomaisesti edelleen. Aapeli Alanen on Daniel Dolencin peliajan kutistuessa tehnyt itsestään aloitusviisikon miehen. Pitäisi kyllä syntyä.

Sarjataulukon seitsemäs sija on muuta mitä näätäfanit toivoivat. Etenkin 3 - 0 tappiot paikallis-Pyrinnölle närästävät. TP:n omat pojat ovat olleet taktiikassa ja tahdossa omalla tasollaan - BC ei.

Valmentajaksi kypsyy teoriassa ja käytännössä. Ville Tuomisen pelaajaura takaa käytännöt kalupakkiin. Vauhtipeli sujuu ja kun kori näkyy, heti paukkuu. Fanit riemuitsevat - jos voittoja tulee. Taktiikkaa siinä silloin vähemmän tarvitaan.

BC Nokia on ollut välillä helppo puolustaa tehottomaksi, kun taktiikka ei veny yllätyksiin. Omassa päässä on sitten kokeiltu kaikkea, paikkapuolustuksesta alkaen. Harva valmentaja siihen uskoo takaa-ajoissa. Jos yllätys onnistuu, valmentaja on nero. Yleensä ei.

Pyrintö on yllättänyt. Sarjataulukon kakkossijalta sopii hiipiä sarjajohtaja Salon kantaan. Sami Toiviainen ja Ilpo Rantanen peluuttavat yhdeksikköään tasaisesti. Oman juniorikoulun Osku Heinonen, Topias Palmi ja Lassi Kilpinen ovat luotettavia valmentajan ihannepelaajia, moni-ilmeisen taktiikan toteuttajia.

Yksi yllätys on edelleen vaihtopenkillä. Kenneth Manigaultin kyynärpään tyrmäämän Joonas Cave'nin pään huolto on vaatinut lokakuusta lähtien aikaa. Kun Joonas kuntoutuu, Pyrinnöllä on kymmenen pisteen ja kymmenen levypallon "vahvistus". Jos sille päälle sattuu.

Pirkanmaalaisjoukkueiden tammikuu on tiiivis. Viimeisenä viikonloppuna jännittävät muutkin kuin Paavo Väyrynen. Pyrintö kohtaa silloin sarjajohtajan. BC Nokian on sitä ennen selvitettävä Korihait, Kouvot ja vaalipäivänä vielä nyljettävä kiusalllisen lähellä sarjassa rimpuileva Lapuan Kobrat. Ehkä nousu alkaa auringon mukana?