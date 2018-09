Joko tulee vuoden avausvoitto? F1-kausi jatkuu Valtteri Bottakselle suotuisalla radalla: "Tulin tänne vain yksi asia mielessäni"

Mikko Gynther Aamulehti

Valtteri Bottaksen F1-kausi on mennyt tuloksellisesti alakanttiin. Mercedeksen suomalaiskuljettaja ei ole saanut vielä voiton voittoa, vaikka kaudesta on ajettu jo 15 kilpailua. Samaan aikaan tallikaveri Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa 40 pisteen erolla Ferrarin Sebastian Vetteliin. Hamilton on voittanut kauden kilpailuista seitsemän.

Bottas ei enää mestaruudesta taistele. Hän on jäänyt Hamiltonista peräti 110 pistettä, kun jäljellä on kuusi osakilpailua.

Seuraava GP ajetaan radalla, jolla Bottas on esiintynyt tähän asti urallaan vahvasti. Sotshissa Venäjällä Bottas otti F1-uransa avausvoiton viime kaudella. Tuolloin kilpailu ajettiin keväällä. Suomalainen ohitti ruutulipun vain 0,6 sekuntia ennen Vetteliä.

Lisäksi Bottas on ajanut Venäjällä kerran kolmanneksi ja neljänneksi Williams-autolla. Hän olisi ollut kolmas myös 2015, mutta Kimi Räikkönen ajoi Bottaksen takarenkaaseen viimeisellä kierroksella.

–Vielä ei ole tullut voittoja tänä vuonna, mutta vielä on kautta jäljellä. Tulin tänne vain yksi asia mielessäni: ajaa paalulle ja voittaa kisa, Bottas sanoi kuljettajien lehdistötilaisuudessa torstaina.

–Tämä on ollut yleensä vahva rata minulle. Olen ajanut täällä kelpo kisoja.

Bottas on ollut aika-ajojen nopein tällä kaudella kerran. Hän valtasi paalupaikan Itävallassa heinäkuun alussa. Bottas tippui tuolloin startissa toiseksi, ja voittohaaveet haihtuivat lopulta teknisen vian aiheuttaman keskeytyksen takia.

Koska Bottas ei enää taistele mestaruudesta, hän joutuu varmastikin auttamaan tallikaveriaan Hamiltonia, jos siihen mahdollisuus tulee. Siksi voittaminen on loppukauden aikana entistäkin vaikeampaa.

Venäjän GP ajetaan nyt viidennen kerran. Mercedes-talli on voittanut kaikki neljä aiempaa kilpailua. Vuosi sitten Ferrari kuitenkin valtasi aika-ajoissa eturivin lähtöpaikat.

Formula ykkösten Venäjän GP:n aika-ajot lauantaina kello 15 ja osakilpailu sunnuntaina kello 14.10. Lähetykset C More Max -kanavalla.