Joko suomalainen keihäs alkaisi lentää? – Saksalainen mestariheittäjä vetää heittokoulun Savonlinnassa

Mikko Husa Aamulehti

Keihäänheiton olympiavoittaja ja tuore Euroopan mestari Thomas Röhler toimii keihäskoulun rehtorina Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa 7–9. joulukuuta.

Saksalainen mestariheittäjä vetää yleisöluennon ja harjoituksia valmentajansa Harro Schwuchowin kanssa. Keihäskoulu on avoin kaikenikäisille 8-vuotiaista aikuisiin.

–Keihäänheitto on hyvin yksilöllinen urheilumuoto. Harjoittelun yksilöllisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomioita varsinkin, jos lahjakkuuksia ei ole paljon. Jokaiselle nuorelle pitää löytää oma tapa lähestyä keihäänheittoa. Siihen me tulemme keihäskoulussa keskittymään, Röhler sanoo Urheiluliiton tiedotteen mukaan.

–Toinen keskeinen asia on tekniikka. Varsinkin, kun ollaan siellä 14–16 ikävuoden haarukassa, tekemisen keskiössä pitäisi olla tekniikka, ei mikään muu. Myös tähän tulemme kiinnittämään hyvin paljon huomiota.

Kysytty luennoitsijapari

Röhler, 26, on lähivuosien menestynein keihäänheittäjä maailmassa. EM- ja olympiamenestyksen lisäksi hän on heittänyt neljänneksi Pekingin ja Lontoon MM-kisoissa 2015 ja 2017. Oma ennätys on 93,90.

Menestyksen taustalla on valmentaja Schwuchowin kehittämä harjoitussysteemi, jossa yksilöllisyys, lajinomaisuus, toiminnallisuus ja urheilijan oppimiskyvyn kasvattaminen ovat kantavia teemoja.

Kaksikko on esitellyt Röhlerin harjoittelua Suomessa kahdesti aiemmin. He ovat erittäin kysytty luennoitsijapari ympäri maailmaa.

–Meillä oli Jenassa Saksassa viikon mittainen JenJavelin -festivaali, jonne tuli heittäjiä eri puolilta maailmaa harjoittelemaan meidän kanssamme. Kyselyjä tulee eri puolilta maailma.

–Suomeen tulen aina mielelläni. Suomi on minulle keihäänheittomaa. Se on hieno tunne, kun tuntee voivansa antaa jotakin nuorille heittäjille, vaikka koen vielä itsekin olevani sellainen, Röhler sanoo.

Kotimaan kärki mukaan?

Tanhuvaaran Urheiluopistolla Röhlerin keihäskoulu jatkaa aiemmin Antti Ruuskasen vetämien keihäskoulujen sarjaa.

–Röhlerin ja Schwuchowin yleisöluento on avoin kaikille. Keihäskouluun ovat tervetulleita kaikki lajin harrastajat. Mukaan tavoitellaan myös lajin kotimaisia kärkinimiä, kertoo Tanhuvaaran Urheiluopiston valmennuskeskuspäällikkö Jarmo Hirvonen.

Keihäskoulun järjestää Tanhuvaaran urheiluopisto yhteistyössä Etelä-Savon Liikunnan, Etelä-Savon yleisurheilun ja Olympiakomitean kanssa.