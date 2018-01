Jesse Puljujärven vastuu väheni – ymmärsi valmentajan ratkaisua: "Valmennuksen pitää katsoa, mitkä ketjut toimivat"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Edmonton Oilersilla on vaikeaa jääkiekon NHL:ssä. Joukkue on hävinnyt viimeisestä seitsemästä pelistään kuusi ja pudotuspelipaikka on vain karannut kauemmas.

Sunnuntaina Chicago Blackhawks toi Oilersille toisen peräkkäisen tappion lukemin 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

–Itseluottamuksemme ei ole tällä hetkellä korkealla. Silloin on vaikeaa nousta takaa ohi peleissä, Edmontonin päävalmentaja Todd McLellan harmitteli ottelun jälkeen.

Blackhawks otti United Centerin iltapäivän haltuun ensimmäisen kympin aikana. Nick Schmaltz ja Alex DeBrincat sytyttivät kotiyleisön liekkeihin maaleillaan, eikä vierasjoukkue enää noussut.

Oilersin ilme oli lamaantunut ja ottelun jälkeen Edmontonin pukukopissa pudisteltiin päitä kilpaa.

–Ei ollut meidän parasta – tälläkään kertaa. Jäi piippuun. Harmittaa. Joukkueena on vaikeaa, eikä tule voittoja, Oilers-hyökkääjä Jesse Puljujärvi manasi Aamulehdelle.

–Välillä peli on ollut erikoistilanteista kiinni ja nyt vastustaja oli parempi viidellä viittä vastaan.

Jukka Ritola

Puljujärvi pelasi ottelussa Ryan Nugent-Hopkinsin johtamassa kakkosketjussa. Suomalainen oli pelannut 17 ottelua putkeen Connor McDavidin vierellä ykkösketjussa. Nyt komennus kävi kakkosketjuun, eikä suomalainen päässyt viime otteluiden tapaan pelaamaan myöskään ylivoimalla.

McLellan yhdisti ykkösketjuun nuoret tähtensä – McDavidin ja Leon Draisaitlin. Edmontonin sunnuntain ainoan maalin teki puolustaja Darnell Nurse.

–Yritämme löytää hyökkäysvoimaa. McDavidin kenttä loi nyt paikkoja, mutta se vähensi muiden ketjujen tulivoimaa, McLellan myönsi.

Puljujärvi ei ollut ketjumuutoksesta moksiskaan.

–Minun mielestä valmennuksen pitää katsoa, mitkä ketjut toimivat, kun ei ole tullut voittoja. Nugent-Hopkinsin vierellä on hyvä pelata – hän osaa luistella ja näkee peliä.

Quenneville kehui omiaan

Chicago Blackhawksin päävalmentaja Joel Quenneville oli syystäkin iloinen omiensa peliin. Blackhawks nousi pisteen päähän viimeisestä pudotuspelipaikasta konferenssissaan. Esitys kotiyleisön edessä oli varman vakuuttava alusta loppuun ja perjantain Vegas-tappio pyyhkiytyi kerralla fanien mielistä.

–Pelimme oli monella tapaa hyvä. Löysimme hyvät ketjut ja pelasimme määrätietoisesti, konkariluotsi kehui rauhalliseen tyyliinsä.

Kun kausi on puolessa välissään, Lännen pudotuspelitaistosta voidaan odottaa hurjaa. Viisi joukkuetta on pisteen sisällä ja tällä hetkellä Colorado Avalanche pitää hallussaan viimeistä paikkaa auringossa.

–Toisesta puoliskosta tulee vielä intensiivisempi. Kausi on ollut uskomaton. Colorado oli viime kaudella ulkona pudotuspeleistä ja on nyt voittanut kuusi ottelua enemmän kuin hävinnyt.