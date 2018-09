Jerry Laaksolle sopimus Ilveksen kanssa – 25-vuotias puolustaja jää Suomeen neljän Yhdysvaltain vuoden jälkeen

Noora Takamäki Aamulehti

Puolustaja Jerry Laakso ja Ilves ovat solmineet sopimuksen, tiedottaa seura kotisivuillaan.

Toukokuussa tryoutille Ilvekseen tulleen puolustajan sopimus kattaa kauden 2018–19.

25-vuotias Laakso on Ilves-kasvatti, joka on pelannut viimeksi Suomessa, tuolloin Ilveksen A-nuorissa, kaudella 2013–14. Laakso on viihtynyt neljä edellistä kautta Yhdysvalloissa NCAA III -yliopistosarjassa UMass-Dartmouthissa. Hän oli edelliskaudella joukkueensa kapteeni ja nakutti 28 ottelun aikana tehot 7+27=34.

–Kesä meni hyvin, ja joukkue tuntuu olevan hyvässä iskussa nyt, kun kausi alkaa. Joukkue on nuori ja nälkäinen – lähdemme voittamaan jokaista peliä. Henkilökohtaisesti pyrin pelaamaan ehjän kauden ja roolissa kuin roolissa auttamaan joukkuetta voittamaan, Laakso totesi seuratiedotteessa.

Alkava Liiga-kausi on Laakson ensimmäinen. Seitsemässä harjoitusottelussa puolustaja onnistui kertaalleen maalinteossa, Decens Tampere Cupin ottelussa Tapparaa vastaan. Kokonaisuudessaan Laakso kirjautti harjoituskauden otteluista tehot 1+2=3.