Jatkuvatko Leijonien juhlat Saksaa vastaan? – asetelmassa piilee henkisen krapulan vaara

Harri Laiho Herning

Kanadaa lauantaina näyttävästi riepotelleen Suomen MM-taival jatkuu sunnuntaina alkulohkon toiseksi viimeisellä ottelulla. Vastaan tulee olympiahopean jälkeen karusti arkeen palannut Saksa.

Asetelma

Suomi kamppailee B-lohkon voitosta. Viiden pelin jälkeen kasassa on 12 pistettä. Saksa on kuudentena viidellä pisteellä.

Suomen lisäksi Saksa kohtaa vielä Kanadan, joten käytännössä Marco Sturmin miehistön jatkomahdollisuudet ovat olemattomat.

Leijonille ottelu tulee makean Kanada-voiton ja päätöskierroksen USA-pelin välissä. Henkisesti asetelma ei ole helppo. Lauantain latausta on taatusti vaikea löytää Saksaa vastaan. Vaarana voi olla pieni henkinen krapula.

Kokoonpano

Suomen ainoa muutos nähdään odotetusti tolppien välissä. Vuorottelu jatkuu ainakin vielä, ja Ville Husso torjuu Saksaa vastaan.

Kentälliset ovat siis täsmälleen samat kuin Kanadaa vastaan.

Saksalaisista suurimman uhan luo Edmontonin tähtisentteri Leon Draisaitl. 22-vuotias hyökkääjä on ollut joukkueensa johtotähti. Saksa on tehnyt turnauksessa 13 maalia, niistä Draisaitl on ollut mukana yhdeksässä (2+7).

Parannettavaa

Niin viihdyttävästi kuin Leijonat Kanadaa vastaan pelasikin, on joukkueen pelissä vielä parannettavaa.

Saksaa vastaan voi parantaa ainakin oman pään huolellisuutta ja aloituksia. Aloitukset toki saattavat olla Leijonien ongelma loppuun saakka, koska keskushyökkääjänä pelaavien viime aikojen sentterikokemus on vähäistä.

Ylivoima tuotti tulosta Kanadaakin vastaan. Se oli silti ensimmäinen peli nykyisillä ylivoimakoostumuksilla, joten kuvioissa riittää vielä hiottavaa ennen ratkaisupelejä.

Arvio

Niin Saksan syttyminen taisteluun kuin myös Suomen henkinen vire ovat kysymysmerkkejä. Ne tekevät pelistä arvaamattoman.

Jos Saksa pelaa sellaista yhtenäistä ja taistelevaa kiekkoa kuin he parhaimmillaan pystyvät, ja jos Suomi lipsuu hiukankin Tanska-pelin suuntaan, ottelusta voi tulla Leijonille hyvinkin vaikea.

Joukkueiden tasoero on kuitenkin selvä. Suomen kärkipelaajien itseluottamus on onnistumisten jälkeen niin vahva, että joukkue selvittää mahdolliset vaikeudet viimeistään ylivoimilla. Suomi voittaa 5–2.

Suomi–Saksa tänään kello 21.15.