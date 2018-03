Jasmin Kähärä loisti Kaupissa nuorten SM-hiihdoissa: "Onhan meillä useita lupaavia hiihtäjiä"

Juha Aaltonen

Tuleva maastohiihdon A-maajoukkueen päävalmentaja Matti Haavisto viettää viikonloppua Oslon maailmancupin kilpailuissa, mutta ehti kommentoida lyhyesti naisten maajoukkueen lähitulevaisuuden näkymiä.

–Huhtikuun aikana pitäisi maajoukkueryhmien olla koossa. En nyt sano mitään nimiä, mutta onhan meillä useita lupaavia hiihtäjiä. Jasmin Kähärä on yksi sellainen.

Haavisto tapaa maanantaina Tampereella valmennuspäällikkö Eero Hietasen.

Hän oli paikalla Kaupissa, sillä poika Markus hiihti 23-vuotiaiden sarjassa.

–Kähärä on vielä 17-vuotias ja käy koulua Vuokatin urheilulukiossa. Nuorten maajoukkue on hänelle vielä todennäköisempi paikka ensi kaudella. Toki haastajaryhmä voisi tulla kyseeseen, mutta siitäkin on liian aikaista sanoa mitään, Hietanen kertoi.

Haastajaryhmään kuuluvat nyt Katri Lylynperä, Leena Nurmi, Andrea Julin, Susanna Saapunki ja Eveliina Piippo. Mona-Liisa Nousiainen kuului siihen kauden alussa, mutta hän on ilmoittanut jo lopettavansa.

Naisten maajoukkueeseen kuuluu nyt seitsemän hiihtäjää. Heistä Riitta-Liisa Roponen ja Aino-Kaisa Saarinen ovat ilmeisesti lopettelemassa uraansa.

–En ota näihin asioihin kantaa. Huhtikuussa on tarkoitus päättää ryhmistä kun saadaan budjetti tietoon. Maajoukkueen koko saattaa pienentyäkin, Haavisto sanoi.

Piippo Holmenkollenilla

Kähärän voittoaika 18-vuotiaiden vapaan tyylin 10 kilometrillä oli 27.51,3. Hän oli päivän ylivoimaisin mestari, Kuoreveden Riina Hakala hävisi yli minuutin.

Haastajaryhmän viisikosta Piippo olisi voinut hiihtää Kaupissa 20-vuotiaiden sarjassa, mutta hän hiihtää Oslossa sunnuntaina.

Sarjan voitti Alatornion Pirkkojen Emmi Lämsä viisi sekuntia Kähärää paremmalla ajalla. Hän kuuluu tällä kaudella nuorten maajoukkueeseen.

Muista ryhmäläisistä Josefiina Böök otti pronssia, Anita Korva oli 5:s, Noora Tivinen 7:s, Rebecca Immonen 10:s ja Tiia Olkkonen 13:s.

–On selvää, että lähivuosina täytyy panostaa vapaan tyylin osaajiin. Heitä ei ole ollut liikaa tällä kaudella. Uusi olympiadi on alkanut ja sukupolvenvaihdos on edessä, Hietanen sanoi.

Huhtikuussa ollaan viisaampia siitä, kuka kuuluu mihinkin ryhmään.

–Todennäköisin nousija tästä ryhmästä haastajaryhmään on Korva, mutta muillakin on mahdollisuuksia. Näitä voi tulla 23-vuotiaiden sarjastakin, Hietanen sanoi.

Vuokatin urheilulukio on nuorten hiihtäjien tärkein väylä aikuisten sarjoihin.

–Rovaniemi on toinen keskus, mutta tietenkin muualtakin voi nousta. Joka tapauksessa jo lukiovaiheessa täytyy panostaa hiihtoon, jos huipulle aikoo, Hietanen sanoi.

Lämsä käy Tornion lukiota ja hän aikoo pyrkiä Rovaniemelle opettajankoulutukseen.

Hän siirtyy ensi vuonna 23-vuotiaiden sarjaan.

–Vapaa on ollut aina minulle vahva tyyli. Johonkin ryhmään pitäisi päästä hiihtämään, Lämsä sanoi.