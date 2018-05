Jari-Matti Latvala löytää puut, kivet ja kannot, mutta ei ajovirettään – Tommi Mäkinen joutuu vakavasti miettimään Latvalan asemaa Toyotalla

Mikko Gynther Aamulehti

Jari-Matti Latvala on ajamassa uransa surkeinta kautta rallin MM-sarjassa.

Keskeytys Korsikalla.

Keskeytys Argentiinassa.

Keskeytys Portugalissa.

Syyt: ajoi puuhun, ajoi kiveen, ajoi kiveen.

Selitykset: jarrutin myöhässä, kivi oli piilossa, kivi oli siinä, missä pitikin.

Tuorein keskeytys Portugalissa todellakin tuli siitä, että hän ajoi sellaisen kiven, joka oli merkitty nuotteihin, yli. Se hajotti pyörän ripustukset. Latvala pystyi toki jatkamaan rallia seuraavana päivänä, mutta tuloksissa hän oli 25:s.

Korsikalla, Argentiinassa ja Portugalissa ajettiin kolme edellistä MM-sarjan osakilpailua. 0+0+0 on 0. Kauden 13 kilpailusta on ajettu kuusi. Latvala on pisteissä vasta yhdeksäntenä. Hänellä on vain 31 pistettä, kun kärjessä olevalla Thierry Neuvillella on jo 119 pistettä.

Latvalan surkeiden otteiden takia Toyota on tallipisteissä vasta kolmantena. Tallipäällikkö Tommi Mäkinen joutuu miettimään vakavasti, voiko Latvalan kanssa menestyä tämän kauden jälkeen.

Vanhat haamut näyttävät palanneen piinaamaan 33-vuotiasta Latvalaa. Hän on ollut läpi pitkän uransa nopea. Hän ei vain ole pystynyt nopeuttaan kontrolloimaan.

Välillä on näyttänyt paremmalta. Viime kaudella hän ajoi suurelta osin kenties paremmin kuin koskaan aiemmin urallaan. Ehkä syy oli siinä, että paineita ei ollut. Toyota ajoi ensimmäistä kauttaan paluunsa jälkeen.

Tälle kaudelle odotukset luonnollisesti kasvoivat. Samalla tallikaveriksi tuli urallaan vahvassa nosteessa oleva virolaiskuski Ott Tänak. Yhtäkkiä Latvalan suoritustaso tippui.

Latvalan edellinen voitto tuli yli vuosi sitten Ruotsissa. Sen jälkeen hän on ajanut 17 rallia ilman täysosumaa. Latvala otti uransa ensimmäisen voiton MM-sarjassa Ruotsissa 2008. Sen jälkeen hän ajoi 18 rallia ilman voittoa. Tällä tahdilla Latvala tekee Jyväskylässä uuden "ennätyksen" heinäkuun lopussa.

Latvalan viimeksi Portugalin viikonlopun antamien kommenttien perusteella hän tiedostaa, mitä hän tekee väärin. Eri asia on, osaako hän muuttaa ajamistaan vaaditulla tavalla.

Merkit eivät ole hyvät. Latvala on aina osannut puhua. Seuraavassa kilpailussa on taas löytynyt kivi. Oli se sitten piilossa tai ajolinjalla.