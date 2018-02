Jämi147-kierros saa uuden alun kaksipäiväisestä hiihdosta – Viime vuonna hiihto piti perua lumen puutteen vuoksi

Yrjö Kares Aamulehti

Pitkän matkan Jämi42-hiihto tämän viikon lopulla elvyttää viime vuonna hiipunutta kolmen kestävyyslajin Jämi147-kierrosta.

Avaustapahtumassa on kaksi uutuutta. Jämin harjuilla hiihto on ensimmäisen kerran kaksipäiväinen, ja valittavana on perinteinen ja vapaa hiihtotapa.

Kumpikin hiihto alkaa kello 11. Lauantain hiihtotapa Jämijärvellä on perinteinen, sunnuntaina vapaa. Pisin matka on 42 kilometriä, lyhyempi vaihtoehto puolet siitä.

Vähän kilpasarjoja

Jämin Jänteen puheenjohtajan Asko Uurasjärven mukaan Jämillä on enemmän lunta kuin moneen vuoteen.

Siksi pariin viikkoon ei ole ollut huolenhäivää latu-urien kestävyydestä. Lumikerros ei olisi paljon huvennut edes pienistä vesisateista.

–Nuorten hiihtosarjoissa Jämi42-hiihdossa on ollut viime vuosina varsin vähän osanottajia. Nyt on vain 42 kilometrin matkalla aikuisten miesten ja naisten kilpasarjat sekä eri-ikäisille hiihtäjille omia sarjoja, Uurasjärvi kertoi.

Toiveiden tynnyri

Lyhyemmälläkin hiihtomatkalla on ajanotto, mutta ei erikseen palkintoja. Kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan kuitenkin kylpytynnyri.

Perinteisen hiihtotavan 42 kilometrille oli alkuviikosta ilmoittautunut jo noin 160 hiihtäjää. Osa heistä oli ilmoittautunut jo viime vuonna lumen puutteen vuoksi peruttuun Jämi42-hiihtoon.

Jämin Jänne toivoo ainakin sataa vapaan hiihtotavan osanottajaa.

Jämi147-yhtiön koko osakekannan äskettäin ostanut matkailuyhdistys hallinnoi nyt hiihdon ohella 21 kilometrin juoksusta 19. toukokuuta ja 84 kilometrin maastopyöräilystä 11. elokuuta koostuvaa tapahtumaa.

Tapahtumien käytännön toteutus jää seutukunnan urheiluseuroille kuten Jänteelle.

Jämi42:n järjestelyistä tälle vuodelle päävastuun ottanut Jänne on järjestänyt Jämillä monia suuria hiihtokilpailuja kuten SM-kisoja, hopeasompafinaalin ja Suomen cupin osakilpailuja.