Jalkapallopomo mylläisi Mestarien liigan lohkovaiheen täysin uusiksi: Vähemmän kotimaan liigapelejä ja yli kaksinkertainen määrä kansainvälisiä otteluita

Noora Takamäki Aamulehti

Italialainen jalkapallopomo, Serie A -seura Juventuksen puheenjohtaja Andrea Agnelli kaipaa eurooppalaisten suurseurojen tähdittämään Mestarien liigaan isoa muutosta.

Nykyisellään Mestarien liigan lohkovaiheessa on kahdeksan lohkoa, joissa kussakin on neljä joukkuetta. Nämä joukkueet pelaavat lohkovaiheessa kuusi ottelua, koti- ja vieraspelin jokaista lohkonsa joukkuetta vastaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Agnellin ehdotuksessa lohkojen määrä tippuisi neljään ja lohkossa olevien joukkueiden määrä puolestaan nousisi kahdeksaan. Näin otteluita lohkovaiheessa kertyisi 14, kun joukkueet kohtaisivat toisensa tutusti sekä koti- että vieraskentällä. Joukkueiden määrä pysyisi edelleen 32:ssa.

Lisää näkyvyyttä

Muutoksen tavoitteena on lisätä eurooppalaisten huippuseurojen kansainvälisten otteluiden määrää ja vastaavasti vähentää otteluita kotimaan liigoissa. Kansainväliset ottelut ovat Agnellin mukaan tärkeitä seurojen brändäystyössä.

–Oli kyseessä sitten Manchester United, Real Madrid tai Juventus, haluamme kaikki lisää kansainvälistä näkyvyyttä brändeillemme, Juventus-pomo Agnelli perusteli.

Eurooppalaisten jalkapalloseurojen yhteistyöjärjestön (ECA) puheenjohtajanakin toimiva Agnelli on Reutersin mukaan käynyt aiheesta jo keskustelua Euroopan huippuseurojen kanssa. Myös Valioliiga-joukkueet, joille kotimainen liiga on erityisen tärkeä, ovat olleet keskusteluissa mukana. The Guardianin mukaan Valioliigan suurseurat ovat tukeneet Agnellin ajatuksia.

–Kaikki haluavat enemmän kansainvälisiä otteluita ja vähemmän kotimaisia, Agnelli vakuutti.

Vähemmän pelejä

Agnellin ehdotuksessa myös otteluiden kokonaismäärään eri sarjoissa olisi tarkoitus tehdä vähennyksiä.

–Emme halua mennä tietyn rajan yli otteluiden määrissä, jalkapallopomo totesi ja vakuutti muidenkin seurojen olevan asiasta samaa mieltä.

Agnelli uskoo, että hänen ehdotuksensa pohjalle voi rakentaa Mestarien liigan uudistusta. Mitään virallista suunnitelmaa muutoksesta tai sen toteuttamisesta ei kuitenkaan vielä ole.