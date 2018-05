Jalkapallomaailman trendijuomaa saa Tampereen Tammelassa vain K18-alueelta

Yrjö Kares Aamulehti

Jalkapallon ystävä, oletko kaivannut mahdollisuutta siemailla katsomossa alkoholitonta olutta vaikkapa Ilveksen miesten liigaotteluissa?

Jos olet täysi-ikäinen, niin siihen on mahdollisuus, kun Ilves aloittaa kotiottelunsa Tammelan stadionilla.

Alkoholittoman oluen ja alkoholijuomien keskinäinen kytky toisiinsa Tammelassa on alueessa. Alkoholitonta olutta on myynnissä vain alueella, joka on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille.

Useita anniskelualueita

–Tammelan stadionin läntisessä päädyssä ja pääkatsomon idän puoleisen päädyn jatkeella on vain 18 vuotta täyttäneille tarkoitetut erilliset katsomot, joihin voi tuoda lähellä olevasta myyntipisteestä alkoholijuomia, Ilveksen jalkapallon edustuksen varatoimitusjohtaja Toni Hevonkorpi toteaa.

Myyntipisteiden alkoholijuomista useimmissa on tarjolla vain mietoja. Vahvempia juomia on vain yhdessä paikassa.

–Uusi maaliskuussa voimaan tullut alkoholilaki antaa mahdollisuuden palvella asiakkaita kuten ihmiset haluavat. Aiemmin alkoholijuomia sai vain erillisistä myyntipisteistä, joissa juomat piti myös nauttia ja usein ehkä aikamoisella kiireelläkin tauolla, Hevonkorpi huomauttaa.

Anniskelupisteiden ja uusien katsomoiden pykääminen Tammelan stadionille ei Hevonkorven mukaan ollut kovin iso ruljanssi.

Käytännön ratkaisu

Hevonkorven mukaan mahdollisuus nauttia alkoholijuomia katsomossa ei ole itseisarvo. Hevonkorpi arvioi alkoholittoman oluen nauttimista tällä hetkellä kansainvälisesti jopa aika isoksi hitiksi jalkapallo-otteluissa.

–Meillä alkoholittoman oluen myynti on käytännön syistä samoista myyntipisteistä K18-alueella. Pääsy sinne on vain 18 vuotta täyttäneillä, ja lisäksi alkoholia myyvä henkilö varmistaa tarvittaessa ostajan iän henkilötodistusta kysymällä.

Pesäpalloväki tyytyväinen

Manse PP:n otteluissa viime viikonvaihteessa oli myynnissä jo mietoja alkoholijuomia.

–Keisarikatsomon vieressä 75 paikan aurinkokatsomo oli muutettu anniskelualueeksi. Siellä oli erittäin hyvä tunnelma, Manse PP edustuksen puheenjohtaja Juha Antikainen kuvaili.

Antikaisen mielestä laajennettu terassikatsomo sopi hyvin Kaupin stadionille.

–Emme myyneet alkoholin myyntipisteissä ollenkaan shotteja.

Ilveksen järjestämään alkoholittoman oluen myyntimahdollisuuteen anniskelualueella Manse PP saattaa myös tarttua.

–Ihan harkinnanarvoinen ajatus. Ensimmäisissä otteluissa meillä ei ollut myynnissä alkoholitonta olutta.