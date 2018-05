Jääkiekon MM-välierien ennakko: Tässä on Ruotsin ase Yhdysvaltojen tähtiä vastaan – Sveitsillä on yllätyssauma

Lauri Lehtinen, Mikko Gynther Alma Media

Televisio: Klo 16.15 MTV3 ja C More Sport 1.

Kanada–Sveitsi

Sveitsillä on yllätyssauma

Asetelma: Sveitsi palasi mitalipeleihin ensi kerran sitten hopeakevään 2013. Kanada jahtaa neljättä peräkkäistä finaalipaikkaa ja on selkeä suosikki, mutta ei lyömätön.

Arvio: Sveitsi osoitti Suomea vastaan, että se pystyy tiiviillä ja aggressiivisella viisikkopelillä horjuttamaan isompiaan. Se voi myös saada edun maalivahtipelistä, joka on Kanadan ehdoton heikkous. Sveitsi on kuitenkin joutunut sahaamaan Kööpenhaminan ja Herningin väliä viime päivinä. Se syö vauhtia sveitsiläisten vikkelistä jaloista. Maailman ykköspelaaja Connor McDavid on kuin vaivihkaa kerännyt turnauksessa tehot 5+11=16. Puolivälierässä hän osoitti, että mitä kovempi paikka, sitä parempi hän on. McDavid johdattaa Kanadan finaaliin, vaikka oma pää vuotaisi: 3–2.

Televisio: MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla kello 20.15.