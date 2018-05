Jääkiekon Mestarien liigan alkulohkot on arvottu: Tapparalle vierasreissut Ruotsiin, Tshekkiin ja Norjaan

Mikko Gynther Aamulehti

Jääkiekon Mestarien liigan eli CHL-liigan alkulohkot on arvottu Kööpenhaminassa. Alkulohkovaiheessa on mukana 32 joukkuetta, jotka oli jaettu neljään arvontakoriin. Alkulohkoja arvottiin kahdeksan, joissa jokaisessa on siis neljä joukkuetta.

Suomalaisseuroista mukana ovat CHL:n puolustava mestari JYP sekä Kärpät, TPS, Tappara ja HIFK. Tappara arvottiin samaan alkulohkoon ruotsalaisen Djurgårdenin, tshekkiläisen Ocelari Trinecin ja norjalaisen Storhamarin kanssa.

Djurgården ylsi Ruotsin liigassa viime kaudella välieriin. Ocelari Trinec ylsi viime kaudella Mestarien liigan välieriin, joissa se taipui JYPille vasta voittomaalikisan jälkeen.

Arvonta suoritettiin siten, että samasta liigasta ei voinut päätyä kahta tai useampaa joukkuetta samaan lohkoon.

Jokainen joukkue pelaa alkulohkovastustajaansa vastaan niin kotona kuin vieraissa, eli otteluja alkulohkossa tulee kuusi.

Järjestelmä on sama kuin viime kaudella. Lohkojen kaksi parasta pääsevät pudotuspeleihin 16 parhaan joukkoon. Alkulohkojen ottelut alkavat 30. elokuuta.

CHL:ää on pelattu kaudesta 2014–2015 lähtien. Tappara voitti viime kaudella alkulohkonsa helposti, mutta tippui ensimmäisellä pudotuspelikierroksella JYPiä vastaan. Tappara ei ole päässyt CHL:ssä puolivälieriin asti.