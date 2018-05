Italialaislähteiden mukaan Ferrari haluaa pitää Kimi Räikkösen tallissaan myös ensi kauden – Sauber-kuski voi näytellä yllättävän isoa roolia suomalaisen tulevaisuuden kannalta

Mikko Gynther Aamulehti

Kimi Räikkösen ura formula ykkösissä ei välttämättä ole ohi tämän kauden jälkeen. Italiankielinen Motorsport.com kertoo, että Ferrarin tavoitteena on jatkaa Räikkösen kanssa myös kaudella 2019.

Julkinen salaisuus on, että Ferrarilla on esisopimus Red Bull -kuski Daniel Ricciardon kanssa. Se voi käytännössä tarkoittaa, että Ricciardo on lupautunut neuvottelemaan tulevaisuudestaan tietyllä ajanjaksolla vain Ferrarin kanssa.

Motorsportin "uutinen" voikin olla neuvottelutaktiikkaa Ferrarin puolelta. Kenties Ferrari haluaa näin parantaa sopimusehtoja Ricciardon kanssa tai muulla tavalla asettaa painetta Ricciardon suuntaan.

Räikkösen, 38, jatko Ferrarilla ei kuitenkaan ole mahdottomuus. Jatkoa puoltaa muutama syy.

Räikkönen on ajanut tällä kaudella riittävän hyvin. Kaudesta on ajettu viisi osakilpailua. Kolmessa niistä Räikkönen on ajanut palkintopallille. Kahdesti tuloksena on ollut keskeytys Räikkösestä riippumattomista syistä. Bahrainissa varikkopysähdys epäonnistui katastrofaalisella tavalla. Räikkönen ei voinut keskeytykselle mitään. Espanjassa petti moottori.

Myös aika-ajoissa Räikkönen on ollut kelpo vireessä. Sebastian Vettel johtaa toki tallikaverien välistä aika-ajotaistelua 4–1, mutta suomalaiskonkari on silti osoittanut vauhtinsa. Räikkönen ajoi kolmessa ensimmäisessä GP:ssä toiseen lähtöruutuun. Hän on parhaassa aika-ajovireessä vuosiin.

Räikkönen on myös fyysisesti selkeästi huippuiskussa. Hän on pudottanut painoaan.

Vaikeuksienkin keskellä Räikkönen on osoittanut olevansa lojaali Ferrari. Hän ei hauku, kritisoi tai politikoi, vaikka Ferrarin taktiikat vaikuttavat usein suosivan Vetteliä Räikkösen kustannuksella.

Vettel nauttii suuresti tallikaveruudestaan Räikkösen kanssa. Saksalainen tekee varmasti kaikkensa, jotta Ferrari pitää suomalaisen tallissa vielä ainakin vuoden.

Ricciardo voitti Vettelin, kun kaksikko ajoi Red Bullilla kaudella 2014. Se on Vettelillä varmasti hyvin muistissa.

Ferrari myös seuraa suurella mielenkiinnolla Sauber-kuljettaja Charles Leclercin kehitystä. Leclerc, 20, on huippuluokan lahjakkuus ja Ferrarin suojatti. Monacolainen ajaa ensimmäistä kauttaan formula ykkösissä. Hän on jo jättämässä huomattavasti kokeneemman tallikaverinsa Marcus Ericssonin taakseen.

Ferrari ei halua päästää Leclerciä kilpaileviin suurtalleihin, mutta se tuskin on valmis nostamaan nuorukaista omaan autoonsa vielä ensi kaudella. Italialaistalli on perinteisesti halunnut kokeneet kuljettajat.

Jos Leclerc jatkaa nopeaa kehitystään, voi olla, että Ferrari haluaa nostaa hänet kisakuskikseen kaudeksi 2020. Jos Vettel pysyy tallissa sopimuksensa mukaisesti ainakin kauden 2020 loppuun asti, tarkoittaisi se sitä, että Ferrarilla olisi vain vuoden keikkapaikka tarjolla. Ja kukas siihen paremminkin sopisi kuin Kimi Räikkönen.