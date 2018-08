Isot tallit Kalle Rovanperän, 17, perässä – manageri kertoo, millaisin askelin nuorukaisen ura tähtiin etenee

Vesa Laakso Aamulehti

Rallimanageri Timo Jouhki vie superlupaus Kalle Rovanperää maltilla eteenpäin, vaikka nuorukaisella vauhtia riittäisi jo isojen poikien sarjaan.

Viimeksi Kalle Rovanperä osoitti kykynsä kotiteillään Jyväskylän MM-rallissa, jossa hän ajoi Skodan WRC2-autolla täysin pitelemätöntä vauhtia, kunnes tekniikka petti. Suomalaiseen rallihistoriaan jää kuva, kun Rovanperä ajoi konepelti pystyssä kuin Timo Mäkinen aikoinaan.

–En tiedä oliko Jyväskylä mikään näyttö sen kummemmin. Hieno ajo, mutta näyttihän Kalle perkele jo Meksikossa ja Argentiinassa, että kuka osaa ajaa ja kuka ei. Siellä hän pani vauhdilla maailmanmestaria turpaan, Jouhki sanoo viitaten Skoda-tallikaveri Pontus Tidemandiin, joka vei WRC2-mestaruuden viime vuonna.

Rovanperä olisi ollut Jyväskylässä jo pääluokassa kärkivauhdissa saadessaan WRC-auton alleen.

–Varmasti olisi jo nyt kamppailut viiden joukossa, Jouhki arvioi.

WRC-auton ratissa Rovanperä nähdään silti aikaisintaan vuonna 2020. Rovanperällä on voimassa oleva kolmevuotinen sopimus Skodan kanssa.

–Sopimus on tosin sellainen, että me pääsemme siitä kyllä kahden vuoden jälkeen irti, jos on WRC-tiimipaikka olemassa ja Kalle on pärjännyt Skodalla tietyntasoisesti, niin hän voi lähteä, Jouhki toteaa.

Taustajoukot pitävät kuitenkin huolen, että ensi kaudella WRC2-luokan maailmanmestaruutta jahtaavan Rovanperän ura etenee maltilla.

–Ensi vuonna hän ajaa täyden MM-sarjan WRC2-luokassa ja pyrkii voittamaan WRC2-mestaruuden. Näillä näkymin ohjelmassa on Skodan tehdastiimissä seitsemän MM-osakilpailua.

–Kallen pitää vielä opetella minkälaisia nämä MM-kisat ovat ihan paikkoina. Hänellä on vielä aika rajoittunut kokemus nuottihommista, jota täytyy opetella.

Lisäksi yksi iso kehityskohde on asvaltilla ajaminen, mihin Rovanperä saa kokemusta tulevana viikonloppuna Saksasta.

–Mietinnässä on, jos ajaisi tänä vuonna vielä kansallisen kisan Italiassa asvaltilla Saksan, Iso-Britannian ja Espanjan MM-rallien lisäksi.

Jouhki on toiminut pitkällä urallaan muun muassa Tommi Mäkisen ja Juha Kankkusen managerina, joten hän tietää miten lahjakkuuksia viedään aivan kirkkaimmalle huipulle asti.

–Näitä kaikkia asioita on hyvä opetella perusteellisesti ennen kuin lähtee korkeimmalle tasolle. Pidän Skodan hommaa aivan ideaalina, sillä hän saa ajaa siellä kohtuullisen paljon kisoja ja testata tosi paljon, mikä tuo kokemusta auton säätämisestä ja teknistä osaamista.

Kaudelle 2020 Rovanperä on kuuma nimi WRC-talleihin.

–Positiivista pöhinää on, ja useampikin talli on hänestä hyvin kiinnostunut. Jonkunlaista keskustelua on jo käyty, mutta ei vielä kovin konkreettista.