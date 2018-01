"Isoin haave on, että jokaisella lapsella on osaava ja koulutettu valmentaja" – jalkapalloväen mukaan nuoret ovat tärkeämpi asia kuin arvokisamenestys

Yrjö Kares Aamulehti

Suomen palloliiton puheenjohtajakilpailussa runsas viikko sitten kolmanneksi jäänyt tulevaisuustutkija Mika Aaltonen tiivisti tyhjentävästi, millainen arvopohja suomalaisella jalkapalloilulla pitäisi olla.

–Lajin harrastajat ja heidän perheensä eli kotitaloudet maksavat 70 prosenttia kotimaisen jalkapalloilun yhteissummasta, Aaltonen totesi opetusministeriön järjestämässä Visiona menestyvä jalkapallomaa -keskustelussa maanantaina Helsingissä.

Yksi asia korostui eri puheenvuoroissa: nuorten valmennus on nousun ytimessä.

Palloliitto on 140 000 harrastajallaan ja tosimielessä kilpailevalla joukolla Suomen urheilun suurin lajiliitto. Arvopyramidin leveä pohja ovat harrastajat, seuraavassa kerroksessa ovat kehitysorganisaatiot ja -ohjelmat ja ylimpänä A-maajoukkueet.

–Miljoona suomalaista kuuluu urheiluseuroihin. Tästä syystä avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä asioita. Menestyvässä lajiliitossa jokaisen pitää tuntea olevansa tervetullut yhteisöön, Aaltonen korosti.

Urheiluministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan ajatus maanantaina pidetystä avoimesta keskustelutilaisuudesta syntyi jo viime syksynä.

Koulujen salit käyttöön

Koska kovin usein ei ole edelleenkään mahdollisuutta käyttää koulujen saleja iltapäivisin koulupäivien jo päätyttyä lasten liikuntaharrastuksiin, Terho antoi jo yhden lupauksen tilaisuudessa toistuvasti esitetyn ongelman vuoksi.

–Asioita on selvästikin Palloliitossa ja jalkapalloväen keskuudessa mietitty. Edessä on vastuiden selvittäminen, miksei tiloja saada käyttöön, Terho sanoi.

Tällä hetkellä perheiden mielekästä ajankäyttöä jarruttaa esimerkiksi jalkapalloilussa harjoitusten keskittyminen liikaa iltoihin. Lapsille ja heidän vanhemmilleen ei jää tarpeeksi urheilun ulkopuolista omaa aikaa. Myös vanhempia kuormittaa ja työllistää jatkuva kuljetusralli lasten harjoituksiin.

A-maajoukkue mittarina

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande painottaa rehellisyyttä oman kansainvälisen tason arvioinnissa.

–Maailmalla vastaus määrittyy kuitenkin sen mukaan, miten miesten maajoukkue menestyy, Casagrande muistutti.

Miesten maajoukkueen menestyksellä on suora yhteys esimerkiksi korvauksiin mediaoikeuksista. Näillä tuloilla voi kehittää Casagranden mukaan koko Suomen jalkapalloilua.

Casagrande tähdensi kansainvälisen kilpailun kovenevan koko ajan, sillä muut maat ovat sijoittaneet lisää rahaa olosuhteisiin.

–Meillä on arvokisoihin pääsyä ajatellen tarpeeksi pelaajia, olosuhteetkin ovat kohentuneet, mutta isoin haave on, että jokaisella lapsella on osaava ja koulutettu valmentaja.

Kaksiosainen visio

Jo nyt Palloliitolla on varaa kohdistaa aiempaa enemmän strategiakohteisiin.

–Visio on menestyvä jalkapallomaa, mutta sen kanssa käsi kädessä kulkee hyvinvoinnin kartuttaminen. Pystymme tekemään molempia.

Casagranden mielestä lajin tulevaisuudelle oli tärkeintä toteuttaa rakenneuudistus.

–Piirien työntekijät ovat meille vanhoja työntekijöitä. Nyt tavoite on valtakunnallisesti johdetut, mutta alueellisesti ja paikallisesti toteutetut palvelut. Henkilöstön määrää ei ole tarkoitus supistaa, mutta monilla toimenkuvat toki muuttuvat, Casagrande kertoi.