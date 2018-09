Ilves-valmentaja kehui kokeneen jenkkipakin ammattitaitoa ja nuoren suomalaispuolustajan ainutlaatuista ominaisuutta: "Vain kaksi pelaajaa joukkueissani on pystynyt siihen"

Tapani Salo Aamulehti

Ilveksen uudella puolustajalla Matt Generousilla on pitänyt kiirettä viime aikoina.

Yhdysvaltalaispuolustaja saapui Suomeen torstaiaamuna, ajeli taksilla Helsinki-Vantaalta Ilveksen harjoituksiin, nukkui yöllä "raskaasti 11 tuntia", heräsi aamutreeneihin ja hyppäsi perjantai-iltana liigakaukaloon, kun Ilves kohtasi Sportin.

–Jännitti todella paljon. En tiennyt joukkueesta paljon mitään ja jalat tuntuivat raskailta, mutta peli sujui joukkueelta hienosti. Tässä ryhmässä on paljon nuoria erityislahjakkuuksia, Generous tuumasi pelin jälkeen.

Ilves riepotteli Vaasan Sportia Hakametsän jäällä 6–2. Generous hoiti hommansa juuri niin tylysti ja tyylikkäästi kuin häneltä on aiemmilla Suomessa pelaamillaan kausilla totuttu näkemään.

–Kaveri pamahti torstaina hallille ja ehti treenata pari kertaa porukan kanssa – olihan se tuonkin huomioiden hieno esitys. Näki, että kyseessä on todellinen ammattilainen, Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi kehui 33-vuotiasta jenkkiä.

Generous esitti muutaman mojovan taklauksen. Kun Sportin Brody Sutter kohteli kovin ottein Ilveksen Panu Miehoa, Generous hyppäsi heti Sutterin viereen muistuttamaan, "ettei tuollainen peli vetele".

Kivi ihasteli 13 minuuttia ja 41 sekuntia peliaikaa kellottaneen Generousin pelaamisen selkeyttä.

–Tosi loistavaa puolustajan peruspelaamista. Tyyppinä Generous on aivan loistava. Se oli meillä toki tiedossa jo silloin, kun hänet tänne hankittiin.

Generous pelasi viime kauden Salzburgissa, mutta ennen sitä hän kiekkoili Liigassa Lukossa, HIFK:ssa ja Sportissa yhteensä kuuden kauden ajan.

Generous ei ole hyökkäävä puolustaja, vaan hänen vahvuutensa on oman maalin edustan varjelussa. Siinä hän esiintyi heti debyytissään todellisen isännän ottein.

Ilveksellä oli ottelussa monta ilonaihetta. Sentteri Arttu Ruotsalainen oli liekeissä ja viimeisteli kaksi hienoa maalia. Kaksikko Teemu Lepaus–Joose Antonen löysi upeasti toisensa. Lepaus tehtaili peräti neljä tehopistettä (1+3), Antonen 1+1.

Katso videolta Teemu Lepauksen haastattelu:

Ilves teki peräti kolme maalia rystylaukauksilla. Ruotsalaisen molemmat maalit ja Lepauksen 2–0 syntyivät rystypuolen vedoilla.

Kivellä oli mielenkiintoinen selitys rystymaaliryppääseen.

–Puolustimme heikosti keskiviikkona Lappeenrannassa. Siksi evästin poikia tähän peliin näin: ei pitkiä, ei neppailua, ei rystypurkuja, vaan laadukkaat lyhyet syötöt.

–Kun kielsin rystysyötöt, niin jätkät rupesivat heti ampumaan rystylaukauksia. Alkoivat heti näyttään mieltään, Kivi vitsaili.

Nuori puolustaja Oskari Laaksonen, 19, teki uransa ensimmäisen liigamaalin (1–0). Kivi sanoi, ettei ole ikinä ennen nähnyt Laaksosen kaltaista pakkia.

–Hän on täysin erilainen pakki, mitä mulla on ollut koskaan missään. Jotkut ovat luonnonlapsia, tämä on sitä vielä tuplaten. Ei jännitä mitään, välillä pitää muistuttaa, että peli kestää 60 min. Siksi hän istui lopussa penkillä viisi minuuttia.

Elias Lahtinen

NHL-joukkue Buffalo Sabresin varaaman Laaksosen valtteja ovat nopeat jalat.

–Vain kaksi suomalaista kaveria on mun valmennusurani joukkueissa juossut 20 metrin testissä 2,7 -alkavan tuloksen. Toinen on Laaksonen ja toinen meidän hyökkääjä Juho Liuksiala.

Ulkomaalaisistakin samoille lukemille ovat päässeet vain Tomas Zaborsky ja Daniel Brodin Porin vuosinaan, Kivi muisteli.