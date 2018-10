Ilves-valmentaja Jarkko Wiss myönsi KuPS:n pikamaalin suuren merkityksen: "Meidät yllätettiin täysin housut kintuissa"

Kari Leskinen Kuopio

Ilves on ollut KuPSille viime vuodet jalkapalloliigan vaikeimpia vastustajia. Vaikeuksia odotettiin tälläkin kertaa, mutta KuPSin todellinen salamamaali vain 12 sekunnissa sekoitti pakan Kuopiossa.

Kotijoukkue pisti liinat kiinni eikä päästänyt Ilvestä iholle. Vaikka vierasjoukkue hallitsikin lähes suvereenisti keskikenttää, KuPS voitti tärkeän kamppailun pronssimitalista maalein 2–0 (1–0).

Petteri Pennasen laukoma avausosuma on liigahistorian nopein. Edellinen ennätys oli 13 sekuntia. Sen ajan Niko Ikävalko tarvitsi vuonna 2007 maalin tekemiseen. Ikävalko pelasi tuolloin KooTeePeessä.

Pennanen oli lopulta ottelun sankari viimeisteltyään myös KuPSin toisen osuman 69 minuutin kohdalla. Rangaistusalueen rajalta lähtenyt viuhuva laukaus yllätti Ilveksen maalivahti Mika Hilanderin täysin.

–Kyllä tuo avausmaali muutti pelin luonteen. Onhan ensimmäisen maalin merkitys aina suuri. Meidät yllätettiin täysin housut kintuissa. Täytyy silti onnitella kotijoukkuetta voitosta, sillä he puolustivat erinomaisesti vaikka meillä olikin pallonhallinta hallussa, pohdiskeli Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss ottelun päätyttyä.

Ilveksen paras maalitilanne syntyi ensimmäisellä jaksolla, kun sitä oli käyty 24 minuuttia. Ilari Mettälä sai maalin eteen tarkan keskityksen Eero Tammiselta. Mettälän pusku kuitenkin meni yli Otso Virtasen vartioimasta maalista.

–Suuri pettymys kaiken kaikkiaan. Tätä ottelua ei olisi saanut missään nimessä hävitä. Kuitenkin meillä mielestäni vielä on mahdollisuus pronssille, sillä kaksi ottelua ja kuusi pistettä on jaossa. Tosin mitali ei ole enää omissa käsissä. Omaan esitykseen alakerrassa olen tyytyväinen, mutta se ei kuitenkaan riittänyt, pahoittelut siitä, tuumaili Ilveksen Matias Ojala.

Ilves voitti ottelussa kaksinkamppailut ja sen syöttötyöskentely oli selkeästi kotijoukkuetta tarkempaa. Painostus oli ajoittain massiivista, mutta varsinaiset maalipaikat jäivät vähiin. KuPSin alakerrassa etenkin Henri Toivomäki ja Reuben Ayarna olivat tehokkaat. Viimeksi mainittu pelasi vielä pari vuotta sitten tamperelaisten riveissä.

–Kiitän joukkuetta kaudesta jo tässä vaiheessa. Sillä on hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen. Ehkä tämäniltaista tappiota jonkin verran selittää se, ettei meillä ollut kentällä yhtään varsinaista hyökkääjää, selvitteli Wiss.

Liigassa on edessä maaottelutauko. Sen päätyttyä Ilves kohtaa vielä kotonaan Lahden ja vieraissa Rovaniemen Palloseuran. KuPSilla on ohjelmassaan TPS kotona ja Maarianhamina vieraissa. Molempien joukkueiden vastustajilla on vielä paljon pelissä niin mitalikamppailussa kuin karsintapaikan välttämisessäkin. Oma lusikkansa on sopassa vielä Hongallakin. KuPS on tasapisteissä Hongan kanssa, mutta kolmantena paremman maalieronsa turvin.

Ilves on kolme pinnaa kaksikon takana.