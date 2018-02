Ilves-vahti on löytänyt hyvän torjuntavireen kriittisellä hetkellä – Edellisestä nollapelistä oli pitkä tovi: "Odottavan aika on pitkä"

Mikko Gynther Aamulehti

Ilveksen pudotuspelihaaveet kuopattiin ensimmäisen kerran jo viime vuoden puolella, mutta niin vain joukkue taistelee tiukasti paikasta kymmenen parhaan joukossa, kun runkosarjaa on jäljellä enää vain reilu viikko. Ilves voitti Pelicansin 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) ja nousi vain kahden pisteen päähän Ässistä, jolla on toki ottelu enemmän pelaamatta.

Voiton takeena olivat kiekollinen hallinta, ylivoiman tehokkuus ja maalivahti Riku Helenius. Helenius piti nollan ensimmäisen kerran tällä kaudella. Hän torjui 30 kiekkoa. Pelicans toki sai kiekon kerran maaliin, mutta osuma hylättiin potkuliikkeen takia. Pari kertaa Pelicans tuhri loistopaikan yhdeksän ottelun pisteettömässä putkessa olevan kultakypärän Iikka Kangasniemen johdolla.

Yhtä kaikki. Nollapeli ei olisi voinut paljon tärkeämpään paikkaan tulla. Edellisestä olikin vierähtänyt pitkä tovi.

– On siitä varmaan pari vuotta, Helenius mietti pelin jälkeen.

Vähän ylikin. Viimeksi Helenius piti maalinsa puhtaana Jokereiden KHL-ottelussa 3. helmikuuta 2016.

– Olisiko ollut Dinamo Riikaa vastaa?

Oli.

– Odottavan aika on pitkä. Toivottavasti ei jää tähän, Helenius naureskeli.

Tuon KHL-ottelun jälkeen Helenius pelasi 49 KHL- tai liigaottelua ennen tiistaista kamppailua.

Sami Sandell oli Aamulehden valinta Pelin päälliköksi. Videolla perustelut:

Helenius on noussut Ilveksen ykkösmaalivahdiksi. Hän on aloittanut yhdeksän ottelua peräkkäin. Tuolta ajalta Ilveksen kannalta tärkein tilasto on tämä: kuusi voittoa ja 19 pistettä.

– Oma vire on monen asian summa. Joukkueen tekeminen ja omat onnistumiset ovat ruokkineet itseluottamusta, Helenius mietti.

Aiemmin Helenius ja Antti Lehtonen pääosin vuorottelivat maalilla. Helenius sanoo, että vuorottelulla ei voi selittää sitä, jos kiekko ei aiemmin tarttunut.

– Nyt puolustamme paremmin koko joukkueena. Oma pelikin on kulkenut vähän paremmin ja maalivahtipeli on iso osa. Jokainen on nostanut tasoa. Pitää muistaa, että peli, jota pelaamme marraskuussa, ei riitä tammikuussa ja tammikuun taso ei riitä maaliskuussa.

Timo Marttila

Kivi ylisti Meskasen esitystä

Ilves palasi olympiatauolta terävänä tositoimiin. Varsinkin ensimmäinen erä oli Ilvekseltä vahva. Siinä se hallitsi tapahtumia kiekollisena.

–Tasapainoinen esitys. Päivän teema oli, että olisi mahdollisimman vähän sivustakatsojia. Heitä ei löytynytkään. Oli hyvä päivä kaikin puoli, Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi iloitsi.

Ilves viimeisteli kaksi ensimmäistä maaliaan ylivoimalla. Kolmas syntyi viimeisellä minuutilla, kun Pelicans haki kavennusta ilman maalivahtia.

Ilveksen ykkösylivoima pyöritti peliä hyvin ja tehokkaasti. Kotijoukkue hyödynsi neljästä ylivoimasta puolet. Eemeli Suomi iski ensimmäisen maalin edestä. Sami Sandell viimeisteli toisen takatolpalta.

Ville Meskanen teki hyvän esityön molempiin osumiin.

Kelle ansio hyvästä ylivoimasta kuuluu?

–Mitä se Juti sanoi? Koko kansalle, Kivi naureskeli.

–No ei. Tykkään, että se ylivoimaryhmitys menee sinne tekemään tulosta ja ovat myös sen näköisiä. He eivät vain pyöri siellä huvikseen. Meskanen loi varmaan joka ainoassa vaihdossa jonkun tilanteen. Sitä haluan nähdä.