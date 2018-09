Ilves teki vuoden mittaisen sopimuksen Joose Antosen kanssa

Mikko Gynther Aamulehti

Ilves on tehnyt alkavan kauden 2018–2019 mittaisen sopimuksen hyökkääjä Joose Antosen kanssa. Antonen, 23, oli Ilveksessä tryoutilla.

Ilveksen kasvatilla Antosella on liigakokemusta JYPistä ja Lukosta 77 ottelun verran. Niissä hän on kerännyt pisteet 6+9=15.

Antonen viimeisteli seitsemässä harjoitusotteluissa Ilvekselle kolme maalia ja vakuutti seurajohdon.

–Joukkueessa on paljon jo entuudestaan tuttuja pelaajia – on ollut kiva palata kotiin. Meillä on kasassa hyvänoloinen ja raikas porukka, jossa on paljon potentiaalia. Harjoitusottelut ovat näyttäneet, että pystymme pelaamaan joukkueena vahvasti. Henkilökohtaisena tavoitteenani on ottaa seuraava askel pelaajana. Uskon, että juuri Ilves on siihen hyvä paikka, Antonen sanoo tiedotteessa.